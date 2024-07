Az angolok még vitatkoznak, legyen-e Shaw

Bármilyen sok kritikát kapott is Gareth Southgate válogatottja eddig, már az egyenes kieséses szakaszban is aratott két sikert, s ezzel bejutott az elődöntőbe. Az angol válogatott a legutóbbi négy nagy tornából (2018 világbajnokság, 2021 Európa-bajnokság, 2022 világbajnokság és 2024 Európa-bajnokság) háromszor is bejutott a legjobb négy közé, ilyen jó sorozata pedig története során még nem volt.

Most Kane megítélésén kívül két alapvető kérdés vetődik fel az összeállítással kapcsolatban, Az első: visszatérjen-e az eltiltását letöltött, egyébként elefántcsontparti születésű, de egyéves kora óta az Egyesült Királyságban élő Marc Guéhi? Erre a döntő többség igenlő választ ad, függetlenül attól, hogy megemlíti, hogy Ezri Konsa kiválóan helyettesítette.

A másik már érdekesebb: kezdjen-e Luke Shaw? A Manchester United balhátvédje hosszú hónapokat kihagyott, február 18-án játszott legutóbb bajnokit, Gareth Southgate úgy hívta be a keretbe, hogy Shaw tavaly június 19. óta nem tudott játszani a háromoroszlánosok között. De hiányposzton játszik, s megnöveli a kapitány variációs lehetőségeit, ezért bekerült a keretbe.

Nem százszázalékos az állapota, de a svájciak elleni mérkőzés hajrájában, 13 hónap után újra játszott a válogatottban, nem is rosszul. Neki a bal oldali szárnyvédő az igazi posztja, Kieran Trippier kényszerből ment át jobblábasként arra az oldalra. Gary Linekerrel az élen a korábbi válogatott játékosokból lett elemzők őt látnák szívesebben a csapatban, a hírek szerint Southgate inkább arra hajlik, hogy miután Shaw még nem 90 perces és főleg nem 120 perces játékos, álljon be később, ha szükség van rá.

Visszatérve Linekerre: ő pedig Harry Kane kapcsán volt azon az állásponton, hogy a Bayern csatárának kezdenie kell, de ha nem megy neki, Southgate ne habozzon váltani. (Kane szerepe egyébként tényleg tanulságos. Ő az angol válogatott történetének első számú góllövője, ráadásul, bár csak két gólt szerzett eddig a tornán, Jude Bellinghammel együtt ő a „házi gólkirály”. Ugyanakkor fel-felbukkan, főleg a közösségi médiában a Kane-átok, vagyis, hogy túljár a harmincon, s még soha, se a klubjaival, se a válogatottal nem nyert semmit, mintha el lenne átkozva.)

Hozzátartozik a teljes képhez, hogy ő is sérüléssel bajlódott a torna előtt, néhányan azt vélelmezik, hogy ez hátráltatja a teljesítményét. A Bayern München csatára ugyanakkor azt állítja, hogy teljesen rendben van.

Kedden Gareth Southgate mellett Harry Kane ült ki a sajtótájékoztatóra. Egyebek mellett beszélt arról is, hogy szerinte a csapattal szembeni elvárások talán egy kicsit magasak voltak a kezdetektől, és talán a zaj, értsd a kritika is hangosabb volt a kívánatosnál, de úgy gondolja, ezt jól kezelték a játékosok. Ugyanakkor kitért arra is, hogy a bírálatok néhány játékost „csakazértis” motiválnak, másokat ellenben bénítanak. Hangsúlyozta, hogy az angol válogatott megérdemelten jutott be az elődöntőbe, itt pedig ki akarja használni, hogy az elmúlt években kulcsemberei megtapasztalhatták, milyen egy nagy torna végső szakaszában szerepelni.