Senki sem értette, mit keres az Eb-n, de apja fia az új portugál hős

A 21 éves csatárra először leginkább azért figyelt fel a futballvilág, mert ő Sérgio Conceição, a korábbi híres, Eb-elődöntős portugál csillag fia, aki egyebek mellett a Lazióban, Olaszországban is nagy sikereket ért el. A 2000-es Eb-n mesterhármast szerzett a németek ellen. A család Coimbrába való, Francisco, aki egyébként Sérgio öt fia közül korban a negyedik, maga is ott született.

2️⃣0️⃣0️⃣3️⃣: Ronaldo makes his Portugal debut in one of Sergio Conceição's last Portugal games.



2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣: Sergio Conceição's son, Francisco, scores an injury-time winner and celebrates with Ronaldo ? pic.twitter.com/SXlUU2NC8N — 433 (@433) June 18, 2024

Ott is kezdett játszani, de nyolcévesen a Belenenses akadémiájára került, majd a Sporting kötelékébe tartozott, aztán 2018-ban – mikor már édesapja volt a klub vezetőedzője – az FC Portóhoz igazolt. 2021 januárjában mutatkozott be az első csapatban, s bár másfél idényt az Ajaxnál is eltöltött, azóta a „Sárkányok” első keretéhez tartozik. A visszatérése, 2023 szeptemberében, heves indulatokat váltott ki, még a város futballrajongó polgármestere, Ruí Moreira is értetlenkedett, miért hozza vissza őt az édesapa.

Ám Francisco aztán meggyőzte a kétkedőket, 27 bajnokin játszott a legutóbbi idényben, öt gólt is szerzett, szélső létére. Némi meglepetést keltett azért, hogy a csatárászok mellett ő is bekerült a 26-os keretbe, 2024-ben lett válogatott, a csehek elleni volt a harmadik meccse. De jókor volt jó helyen, a 92. percben, 111 másodperccel a beállítása után győztes gólt lőtt.

A második olyan játékos lett, aki maga is Eb-gólszerző és az édesapja is az volt, Federico Chiesa mondhatja még ezt el magáról, 2021 óta.