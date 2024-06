Egy új eszköz okozta a belgák vesztét Frankfurtban

A stadionbemondó sem sejtett semmit, közölte, hogy Belgium gólt szerzett, az állás 1-1. Ám a török játékvezetőnek, Hamit Ulul Melernek rászóltak a fülére, emiatt jelezte, várjanak a középkezdéssel, a VAR-szobában szabálytalanságot észleltek.

Hosszas vizsgálódás után világossá vált, hogy

Higgyük el neki, amit mondott: ő nem is érezte a pillanat hevében, hogy kezezett.

De mi ez az új eszköz, amelyet a futball nagy világversenyei közül most, a 2024-es Európa-bajnokságon használnak először? A korábban a krikettben már használt technológia érzékeli a hangfrekvenciákat, és segít meghatározni, hogy két tárgy, esetünkben a labda és a kar érintkezett-e egymással. A krikettben először az 1990-es években mutatták be, a néző elemezheti a visszajátszás hangját és képét annak megállapítása érdekében, hogy a labda eltalálta-e az ütőt.

VAR is killing football. Lois Openda's "handball" was made with his hand in a completely natural position, and his barely perceptible touch did not alter the path of the ball whatsoever. Belgium robbed of a point due to pedantic bullshit, match-going fans experience ruined. pic.twitter.com/AHhSoKNt2i