Új Európa-bajnoki rekord az olasz–belga csata tétje

Három válogatott is akad, amelyik eddig – a selejtezőket is beleértve – 14 Eb-mérkőzést nyert meg sorozatban. A németek 2010 ősze és a 2012-es negyeddöntő között állították fel a rekordot, ezt állította be a ma esti müncheni mérkőzés két szereplője. Mindkettő nagy sorozata 2019 márciusában kezdődött, s a nyolcaddöntőbeli siker jelentette a tizennegyedik győzelmet.

A nemzetközi sajtó valamivel az olaszoknak ad több esélyt, talán éppen azért, mert kérdéses, hogy a belgák három legértékesebb játékosából kettő, Kevin De Bruyne és Eden Hazard játszhat-e. Mindkettőjüket le kellet cserélni a portugálok elleni meccsen, s

még csütörtökön sem edzettek a többiekkel.

Roberto Martínez, a Vörös Ördögök spanyol szövetségi kapitánya azt mondta, hogy kettejük közül legalább az egyik tud majd játszani, de az óvatosabbak azért hozzáteszik, nem biztos, hogy a kezdő sípszótól.

A Gazzetta dello Sport a Squadra Azzurrára a „baby”, a belgák csapatára „az öreg” jelzőt használta, de önmagában ez így félrevezető, mert nagyon nagy elismeréssel ír az ellenfélről, csupán arra utal, a belgák kilenc játékosa is elmúlt már harmincéves. Idézi Roberto Mancinit is, aki szerint a lehető legnehezebb ellenfél jutott nekik,

egy olyan csapat, amelyik három éve vezeti a FIFA-világranglistát.

Természetesen emlegetik az olaszok, hogy a belgák két kulcsembere játszik a Serie A-ban, az egyik Dries Mertens, a Napoli csatára, a másik pedig Romelu Lukaku, a bajnok Internazionale első számú sztárja, egyben az olasz élvonal 2020–2021-es idényének legjobb játékosa.

Giorgio Chiellini visszatér az olasz védelem közepére (nem könnyű azért „babynek” látni egy olyan csapatot, amelyben ő és Bonucci a két középső ember), míg Mancini továbbra sem állítja a kezdő csapatba Matteo Pessinát és Manuel Locatellit, noha mindkettővel nagyon elégedett volt az eddigiekben. Ám Verratti érinthetetlen. Florenzi már edzett csütörtökön, de még nem tökéletes a lába, Di Lorenzi játszik. A tervezett kezdő csapat: Donnarumma – Di Lorenzi, Chiellini, Bonucci, Spinazzola – Barella, Jorginho, Verratti – Chiesa, Immobile, Insigne. Ez egyben azt jelenti, hogy Federico Chiesa viszont bekerül a kezdők közé.

A belgáknál Courtois a kapus, Alderweireld, Vermaelen és Vertonghen a három hátvéd, Meunier, Tielemans, Witsel és Thorgan Hazard a négy középpályás, De Bruyne (vagy Mertens) és Eden Hazard (vagy Carrasco) a két az éket segítő csatár, legelöl pedig Lukaku játszik.

Az Inter csatátáról egy oldalt írt a Gazzetta „Hogyan lehet megállítani Lukakut?” címmel. A végső választ a kérdésre persze ne a hasábokon, hanem a pályán keressük.

Nyitókép: MTI/EPA/AFP pool/Lluis Gene