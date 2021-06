Az UEFA vizsgálja mindkét budapesti meccset

Az Európai Labdarúgó-Szövetség etikai és fegyelmi ellenőrt nevezett ki, hogy megvizsgálja a magyar válogatottnak a portugálok és a franciák elleni Eb-meccsein a Puskás Arénában tapasztaltakat.

A közleményben lehetséges diszkriminatív eseményekről írnak, ám ezt nem részletezik. Azt sem tudni, hogy az ellenőrnek mikorra kell elkészítenie jelentését vagy hogy mikor tarthatnak meghallgatást az ügyben - közölte az AP hírügynökség.

A szombati, franciák elleni 1-1-es meccs után a holland De Telegraaf napilap arról számolt be, hogy a stadion több sarkából is érték rasszista rigmusok a franciák két sztárját, Kylian Mbappét és Karim Benzemát. Mbappé a mérkőzés után el is panaszolta, hogy huhogásra és rasszista jelzőkre lett figyelmes – írta az Index.

A The Athletic cikke szerint a portugálok elleni keddi találkozóról több olyan fotó látott napvilágot, hogy a drukkerek közül néhányan az LMBTQ-közösséget szidalmazó molinót tartottak fel.

Nyitókép: MTI/AP/EPA/Pool/Illyés Tibor