A törökök fogadkoznak, Mancini az érzelmekre figyel

Şenol Güneş, a török válogatott történetének eddigi legsikeresebb szövetségi kapitánya – 2002-ben irányításával lett világbajnoki harmadik az akkori generáció – 2019 februárjában tért vissza a Türkiye Millî Futbol Takımı, vagyis a török labdarúgó-válogatott élére.

Nagyszerű azóta a mérlege,

mindössze három vereséget szenvedett 29 mérkőzésen, ezek közül kettőt a magyar válogatott ellen!

A többiekkel nagyon jól elbírt a csapata.

A 2020–2021-es szezonban eddig csak Marco Rossi legénysége győzte le, pedig a törökök játszottak világbajnoki selejtezőt a hollandokkal, s megmérkőztek idegenben a németekkel is. Şenol Güneş nagyon optimistán nyilatkozott a római Olimpiai Stadionban.

„Két erős csapat közötti mérkőzés lesz, s azt hiszem, Törökország nyerhet. Fontosnak tartom, hogy vannak olyan játékosaink, akik az olasz élvonalban futballoznak, futballoztak, ismerik a Serie A-t. Nem vagyunk favoritjai a csoportnak, de nagyon szeretnénk akár a döntőig menetelni, s ott, esetleg újra az olaszokkal játszani. A mi nagy utazásunk a futballvilág elitjében a 2002-es világbajnoksággal kezdődött, szeretnénk hasonló sikert elérni, meg, persze, tanulni. Tökéletesen tisztában vagyok az olasz labdarúgás hagyományaival, erősségeivel és a gyengéivel is. Azt remélem, hogy ez a mérkőzés a legjobbat hozza majd ki a mi csapatunkból is.”

Valóban nagyszerű a törökök mérlege az elmúlt időszakban, de az olaszoké még jobb.

Immár huszonhét meccsen keresztül veretlenek, Roberto Mancini közel áll ahhoz, hogy beállítsa, sőt esetleg megdöntse Vittorio Pozzo harminc veretlen mérkőzésből álló csúcsát.

Tisztelnünk kell Törökországot, mert a csapat tele van tehetségekkel. A nyitómeccs mindig nehéz, és rengeteg érzelem lesz, de nem szabad, hogy túlzottan elragadjanak minket. Arra vágyunk, hogy jól szerepeljünk az Eb-n, ám ehhez a meccshez könnyedén kell odaállnunk" - mondta az olasz kapitány.

Az olaszok közel 18 ezer néző előtt fogadják a török csapatot, amelytől még egyszer sem kaptak ki.

Mancininek akadtak problémái a keret összeállításakor, vannak sérültjei, Stefano Sensi és Lorenzo Pellegrini az utolsó héten kikerült a keretből sérülés miatt, Marco Verratti az első mérkőzést még szinte biztosan kihagyja.

Az olasz sajtó szerint a Donnarumma – Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola – Barella, Jorginho, Locatelli – Berardi, Immobile, Insigne tizenegy fog kezdeni, ha így lenne, a hadra fogható játékosokat tekintve semmiféle meglepetést nem jelentene. Verratti helyett Manuel Locatelli játszik majd, így volt ez a csehek elleni, múlt heti felkészülési mérkőzésen is.

A kapitány Locatellin kívül még egy Sassuolo-játékost tervez bevetni, Domenico Berardit. Ugyanakkor a töröknél is akad egy játékos a fekete-zöldektől, Kaan Ayhan. A németországi születésű, korábban a német korosztályos válogatottban is szereplő védő nem volt alapember sem a válogatottban, sem a klubjában, de most szerep vár rá, ismeri az olaszokat, s a kapitány meg akarja erősíteni a középpályás védekezést.

Akad majd még két érdekes találkozás. Roberto Mancini hajdanán a Galatasaray edzője is volt, akkori kedvenc játékosa, Burak Yilmaz most a törökök legjobb góllövője. Gianluigi „Giglio” Donnarumma a 2020–2021-es idényben egyetlen futballistától kapott egy mérkőzésen három gólt is, mégpedig az AC Milan a Lille OSC elleni hazai Európa-liga-mérkőzésén Yusuf Yazıcıtól, aki várhatóan Burak csatártársa lesz a ma este 9 órakor kezdődő Eb-nyitányon. (Çakır – Çelik, Söyüncü, Demiral, Meraş – Yokuşlu, Ayhan – Karaman, Çalhanoğlu – Yazıcı, Burak Yilmaz).

Nyitókép: Andrew Medichini - Pool