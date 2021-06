Bernd Storck nem irigyli ma Marco Rossit

Egy szövetségi kapitánynak ez a legkellemetlenebb és egyben legnehezebb feladat – mondta a Nemzeti Sportnak adott interjújában Bernd Storck, aki a 2016-os franciaországi Európa-bajnokságra készítette fel a válogatottat. Mint fogalmazott, mindegyik labdarúgó ott szeretne lenni a keretben, úgy készül, hogy részt vehessen az eseményeken. "Ráadásul meghozni ezeket a döntéseket sokszor nem könnyű, hiszen apró részleteken múlik, ki marad a keretben, és ki indulhat haza" – tette hozzá.

Storck elmondta, szemtől szemben közölte elhatározását a futballistákkal, mindenkivel négyszemközt leült, és megindokolta a döntését. "A tisztelet úgy kívánta, hogy a játékosok először tőlem hallják a döntésemet. Később természetesen a csapatértekezleten is közöltem a futballistákkal a hírt. Szóval nem irigylem Marco Rossit ezekben az órákban" – mondta az exkapitány.

Beszélt arról is, hogy a válogatott csakúgy, mint öt évvel ezelőtt, ezúttal is Ausztriában készül az Európa-bajnokságra, szerinte jól döntött a szakmai stáb, ugyanis Ausztriában minden adva van a jó és nyugodt munkához, és talán remek előjel is, ha ott készül az Eb-re a csapat.

"Állítom, az osztrák környezet, az, hogy a futballisták a hegyekkel a háttérben tréningezhettek és friss levegőt szívhattak, csodát tett a csapattal" – emlékezett vissza Storck, és felidézte, hogy az első, osztrákok elleni Eb-meccs előtt azt mondta az öltözőben, higgyék el, bárkit képesek legyőzni! "Senki sem gondolta, hogy a csoport élén végzünk, mégis így lett" – tette hozzá.

Most úőgy látja, hogy Portugália, Franciaország és Németország ellen a magyar válogatott némileg kívülállóként vághat neki a csoportmeccseknek. "Az Európa-bajnokság legkeményebb kvartettjébe került a nemzeti csapat, ám mivel Marco Rossi szövetségi kapitány remek munkát végez, nem féltem az együttest. A futballban igenis bármi megtörténhet" – mondta.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor