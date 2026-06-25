Történelmi döntés, dollárezreket kap minden olimpikon

Pau Gasol, a NOB sportolói bizottságának elnöke az ötkarikás testület 146. ülésén a bejelentéskor elmondta: a támogatás minden olimpikon számára elérhető lesz, nem csak az érmesek, nem csak bizonyos országok sportolói, hanem minden olimpikon számára.

„Mert bár minden sportoló útja más, mindegyik olimpikon áldozatokat hoz azért, hogy elindulhasson a játékokon. Elhivatottsággal, éveken át tartó kemény felkészüléssel, hittel jut el oda” – mondta.

A spanyolok korábbi legendás kosárlabdázója hangsúlyozta, hogy ez nem pénzdíj.

„Ez arról szól, hogy elismerjük azt az utat és azt az elkötelezettséget, amely ahhoz szükséges, hogy valaki olimpikonná váljon.

És arról is, hogy elismerjük, minden olimpikon az olimpiai közösségünk része” – fogalmazott.

Az új, 140 millió dolláros támogatási alap a különböző olimpiai szolidaritási programokat egészíti ki. Az „ösztöndíjra” minden részt vevő sportoló pályázhat az adott olimpia után, a 2026-os milánói-cortinai játékokkal kezdődően.

Az utóbbi időben egyre többször merült fel különböző fórumokon az olimpikonok pénzdíjazásának lehetősége, amit azonban Kirsty Coventry NOB-elnök elutasított. Mint mondta, nem hisz abban, hogy az olimpiai játékokon részt vevő sportolóknak pénzdíjat kellene fizetni, ő inkább azt részesíti előnyben, hogy segítsenek nekik az olimpikonokká válás útján.

Fürjes Balázs, a NOB magyar tagja a közösségi oldalán történelminek nevezte a döntést.

„Ez az elismerés minden más felkészülési vagy eredményességi támogatástól, díjazástól független, azokhoz képest kiegészítő – így természetesen a magyar olimpikonok ezt a NOB-elismerést a magyarországi támogatásokon és eredményességi jutalmakon, olimpiai életjáradékon felül kapják. Ezzel a NOB azt ismeri el, hogy minden olimpiai sportág minden sportolója részéről önmagában eljutni az olimpiára, kivívni a részvétel jogát, kvalifikálni is hatalmas teljesítmény. Sok év lemondása, kemény, fegyelmezett munkája, áldozata szükséges hozzá” – mondta.