Egy fontos szabályon változtatna az olimpia magyar kézilabdabírója

24 év után lesz újra magyar játékvezetői páros az olimpiai kézilabdatornán: Bíró Ádám és Kiss Olivér vehet részt a párizsi játékokon.

„Ezért dolgozik minden sportoló és minden játékvezető is, fantasztikus érzés, hogy nekünk megadatik olimpián részt venni. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy kiválasztottak minket. Egy olimpia mindig ugyanolyan felelősség, de így talán jobban felkapják az emberek a fejüket, hogy 24 év után lesznek magyar játékvezetők. Az Eb, a vb és BL négyes döntő után most következik az olimpia, egész jó szériában vagyunk, ez a hab a tortán” – mondta az InfoRádió Hetes című műsorában Kiss Olivér.

A játékvezető kiemelte, hogy nem nyomáskánt élik meg a szereplést. Kíváncsiak a körítésre, a hangulatra, és mások csak szuperlatívuszokban beszélnek az olimpiáról, így inkább izgatottság van bennük.

„Nem vagyunk túl idegeskedős típusok, talán én kicsit jobban, de

amikor megadjuk a kezdő sípszót a meccs elején, ez tovaszáll, és próbáljuk élvezni minden pillanatát”

– fejtette ki.

A játékvezetők felkészülésére, a fizikai állóképességre nagy hangsúlyt fektet a nemzetközi szövetség, az IHF, valamint természetesen maguk is. Kiss Olivér elmondta, hogy komoly edzéstervet követnek, a Polar órán rögzíteni kell az adatokat, és az IHF erőnléti csoportja monitorozza az eredményeket. Emellett a mentális felkészülés is fontos, az olimpia előtt teszteket is kellett elvégezniük. ez nem különbözik ez másfajta világverseny előtti felkészüléstől, ugyanúgy zajlik, mint egy vb vagy Eb esetében.

Azt még nem tudni, hogy Párizsban melyik meccseket vezetheti a magyar páros, mindig egy nappal előbb közlik a játékvezetői küldést. Egy megkötés biztos van: abban a csoportban nem vezethetnek meccset, amelyikben a magyar válogatott szerepel.

Párizsban 16 játékvezetői páros dolgozhat, s a magyarok célja, hogy a kieséses szakaszban is vezethessenek meccset, Kiss Olivér erre inkább a női tornán lát esélyt.

És hogy melyik az a szabály, amelyet a magyar játékvezető száműzne a sportágból? Kiss Olivér csak akkor ítélne kétperces kiállítást a kapus fejbelövéséért, ha az hetesből történik, a mezőnyben nem. Úgy látja, egyre többször élnek vissza ezzel a kapusok, és eljátsszák, hogy a fejükön találta el őket a labda, pedig lehet, hogy mellkason dobták őket.

Összességében a játékcentrikusság jellemző a magyar párosra, a túl durva játékot már nem, de a kemény, férfias kézilabda még belefér náluk

– tette hozzá.

Kiss Olivér maga is kapus volt, és pár hónapja hagyta abba az aktív játékot a másodosztályú Békés tagjaként. Korábban szerepelt többek között Kecskeméten, Mezőkövesden, Tatabányán, Kiskunfélegyházán és Szegeden is. Úgy véli, a játékosmúlt nagyban segíti a játékvezetői munkát is, hiszen megvan a napi rutin, a felkészültség és a naprakész tudás is. „Tartottam tőle, hogy abba kell hagyni a játék, de nem volt gond” – mondta a 37 éves játékvezető.

Bíró Ádámmal könnyen, néhány hónap alatt összeszoktak. A játékvezetők által használt headset segítségével meccs közben is tudnak kommunikálni, de egyébként is ismerik egymás felfogását, és tudják, hogy a másik mit reagál egy helyzetben. Meccs előtti rituáléjuk vagy babonájuk a közös kávézáson kívül nincs.

Kiss Olivér szerint a magyar bajnokság jó felkészülést jelent a nemzetközi mérkőzésekre. Mivel azonban május vége óta nem tudtak meccset fújni, most nekik is felkészülési találkozókon kellett részt venniük az olimpia előtt, a napokban Dániában járt a páros.

Az olimpiai kézilabdatorna július 25-én kezdődik a női mérkőzésekkel.