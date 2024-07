Botrány a Copa Américán: a Liverpool sztárja a lelátón bokszolt, a családját védve

A CONMEBOL (a dél-amerikai labdarúgó-szövetség) és a torna helyi szervezőbizottsága is a kritikák özönét kapja a rendezés miatt. Utóbbiakra vonatkoztatva: nem igazán megnyugtató, finoman szólva, nem nagy öröm két évvel a világbajnokság előtt.

Az idei Copa América megrendezésére használt stadionok közül nyolc is világbajnoki színhely lesz 2026-ban. Bár a felújítások még előttünk állnak, sokat mondó, hogy a talán két legtekintélyesebb szövetségi kapitány, az argentin Lionel Scaloni és honfitársa, az uruguayiakat irányító Marcelo Bielsa milyen hevesen bírálta a körülményeket, köztük a pályák állapotát. Bielsa egyenesen odáig ment, hogy hazudozóknak nevezte azokat, akik a stadionok gyepének állapotát jónak minősítették, Scaloni azt mondta, több mint fél éve tudták a rendezők, hogy ott Copa América-meccs lesz, ehhez képest két nappal a kiírt találkozó előtt kezdtek meg bizonyos felújításokat.

De még csak nem is ez jelenti a legnagyobb botrányt! A Kolumbia–Uruguay (1-0) elődöntő után az uruguayi játékosok egy része összeverekedett kolumbiai szurkolókkal. A történetet természetesen mindenki a maga szemszögéből magyarázza. Jellemző vélemény az egyik oldalról Marcelo Bielsáé:

„Az embernek úgy kell beszélnie, hogy azokra a következményekre gondol, amelyekkel akkor kell számolnia, ha megszólal. Tehát az egyetlen dolog, amit elmondhatok, az az, hogy a játékosok úgy reagáltak, mint bárki más tette volna. Ha látják, hogy megtámadják a barátnőjüket, az anyjukat, a kisbabájukat, a feleségüket, az anyjukat, mit kellene tenniük?"

A CONMEBOL igyekszik úgy tenni, mintha mi sem történt volna, a hivatalos beszámolók nem térnek ki arra, amivel tele van a közösségi média vagy éppen az uruguayi sajtó. José María „Josema” Giménez, a Celeste, az uruguayi válogatott hátvédje is erre utalt a mérkőzés utáni gyorsinterjúban, a a CONMEBOL hivatalos médiájának riporteréhez fordulva: „Szeretnék mondani valamit, mert téged arra kényszerítenek, hogy ne kérdezz, nem akarják, hogy beszéljünk erről”. S mondta felháborodott keserveit.

