Már csak a hivatalos bejelentés hiányzik: megvan a Juventus új edzője

A brazil származású korábbi olasz válogatott a 2023–2024-es idényben csodát művelt a Bolognával, a harmadik helyre hozta fel az így Bajnokok Ligája-induló csapatot. Az egyesület szívesen marasztalta volna, de az edző jelezte, nem kívánja meghosszabbítani a szerződését.

Hamarosan kiderült, hogy miért nem: minden bizonnyal a Juventus vezetőedzője lesz, a hírek szerint 2027-ig ír alá.

Thiago Motta 1982-ben született, az FC Barcelona, az Atlético Madrid, a Genoa, az Internazionale és a PSG futballistája volt. A Barcelonával és az Interrel is megnyerte a BL-t. Edzői pályafutása során a PSG U19-es csapatánál, majd a Genoánál, a Speziánál és a Bolognánál dolgozott.

?⚪️⚫️ Thiago Motta to Juventus, deal sealed and set to be announced soon — here we go, confirmed!



The manager has informed Bologna of his decision to leave the club after fantastic season, as expected.



Thiago will now sign as new Juventus head coach until June 2027. pic.twitter.com/bKgF099Rz4