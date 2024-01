Elhunyt a világbajnok

A fiatal sportoló még szerdán, a texasi Kingwoodban hunyt el, halálának oka egyelőre ismeretlen, ügynöke mindössze annyit közölt, hogy egészségügyi gondokkal küzdött.

#Throwback to Shawn Barber’s ?? 5.90m clearance at the 2015 World Championships to secure him the gold medal ❤️



Once a champion, always a champion. RIP ? pic.twitter.com/J8Qem6gOOP