Varga Dénes: minden kvalitásunk megvan ahhoz, hogy nagy dolgokat érjünk el idén is

Varga Dénes sikeres évet zárt, hiszen a magyar férfi vízilabda-válogatottal tíz év után újra világbajnoki címet nyert, klubcsapatával, a Ferencvárossal pedig bajnok és Magyar Kupa-győztes lett. A 36 esztendős pólós a 2023-as év végén és az új esztendő elején pihenőt kapott Varga Zsolt szövetségi kapitánytól, így – több más kulcsemberhez hasonlóan – kihagyja a csütörtökön kezdődő horvátországi Európa-bajnokságot, a februári dohai vb-n azonban már ő is bevethető lesz – mint ahogy reményei szerint a nyári, párizsi olimpián is.

Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó azt mondta az InfoRádióban, hogy „príma” év volt a 2023-as, amely sok emlékezetes pillanatot, mérkőzést hozott, ezek közül kiemelte a világbajnokságot. Hozzátette ugyanakkor, hogy „azért nem volt minden olyan kiugróan szép” az elmúlt esztendőben, a sportsikerekre azonban büszke. Mint fogalmazott, a fukuokai vb „egészen különleges élmény volt”, főképpen azért, mert a tornán „rengeteg olyan dolog történt, aminek talán nem is kellett volna megtörténnie”. Úgy véli,

olyan „élménycsomagot” kapott a válogatott, amely örökre nyomot hagy a játékosok lelkében,

és bízik benne, hogy a vízilabda, valamint a magyar sport rajongói számára is felejthetetlen pillanatokat tudtak szerezni.

Varga Dénes nem tagadta, 36 évesen voltak már nehezebb periódusok is az elmúlt évében, de pontosan tudta, hogy ez így lesz, ezért igyekezett beosztani az erejét – a világbajnokság alatt is. Úgy gondolja, a megfelelő időpontokban tudott pihenni eleget, így az éles szituációkban sokat tudott segíteni mind a klubjának, mind a nemzeti csapatnak. „A felkészülés mindig és mindenkinek nehéz, nem csak nekem fájt. Persze sokkal rosszabb is lehetett volna, elégedett vagyok azzal, ahogy alakultak a dolgok” – fejtegette a Ferencváros játékosa.

Mint mondta, érdekes kihívás előtt állnak, hiszen három nagy világverseny is lesz idén, ami természetesen jelentősen befolyásolja a felkészülést, a forma időzítését. Ugyanakkor minden válogatott számára ugyanez a helyzet, meg kell birkózni ezzel a próbatétellel, sok múlik azon, melyik csapat hogy bírja majd a sorozatterhelést, ki mennyit tud pihenni. Elismerte:

nagy könnyebbség, hogy az olimpiai kvóta birtokában megtehetik azt, hogy az Európa-bajnokságon fiatalabb csapattal vehetnek részt.

A februári világbajnokság viszont már komoly főpróbája lesz a fél évvel később kezdődő olimpiának. Varga Dénes szerint a magyar válogatott bebizonyította tavaly is, hogy képes rövid idő alatt is sokat fejlődni, így nem aggódik amiatt, hogyan teljesítenek majd az egyes tornákon. Úgy érzi, a kvalitások megvannak, a játékosok már eddig is bizonyítottak, de nyilvánvalóan bizonyos játékelemeken „még hangolni kell majd” a következő hónapokban.

Kiemelte, hogy a felkészülés szempontjából idén sokkal több idő áll majd a rendelkezésükre, mint tavaly a vb előtt, és bár több világeseményt is rendeznek 2024-ben, ennek vannak előnyei is, hiszen élesben lehet bizonyítani, a sok meccs remek lehetőséget ad a fejlődésre. „Bizakodó vagyok azzal kapcsolatban, hogy bőven lesz lehetőségünk javulni év közben is” – magyarázta az olimpiai bajnok.

A harmadik BL-aranyérem a cél

Varga Dénes végül elmondta: a Ferencvárossal ismét meg szeretné nyerni az összes hazai sorozatot, továbbá fő céljuk, hogy előrelépjenek a Bajnokok Ligájában, ahol az előző idényben be kellett érniük a hatodik hellyel.

„Én alapvetésnek veszem, hogy a Ferencvárosnak meg kell nyernie a magyar bajnokságot és a BL-t is – akármennyire hangzik ez kényszerűnek, szándékosan fogalmazok így.

Ha szembekerülünk a Bajnokok Ligájában a Pro Reccóval, akkor túl kell jutnunk rajtuk és meg szeretnénk nyerni a döntőt is, bárki is lesz ott az ellenfél” – tűzte ki a célokat a kétszeres BL-győztes vízilabdázó.

A Ferencváros hibátlan mérleggel, 13 győzelemmel zárta a férfi vízilabda ob I alapszakaszát, míg a Bajnokok Ligájában csoportelsőként jutott be a legjobb nyolc közé, ahol a Barceloneta, a Brescia és az Olympiakosz vár Nyéki Balázs csapatára.