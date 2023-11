Kezdődik a női kézilabda-vb! – Most vagy soha, szerencsésnek tűnő ágon a mieink

A magyar női kézilabda-válogatott két mérkőzést játszott a vb-felkészülés hajrájában a hollandok vendégeként. Golovin Vlagyimir csapata előbb Rotterdamban 25–23-ra kikapott a németalföldi együttestől, majd Almelóban 34–32-re legyőzte Angela Malesteinéket. A szövetségi kapitány utóbbi találkozót követően kiemelte a Kisvárda balátlövőjének, Juhász Grétának a játékát, aki 5 gólt lőtt. A Ferencvárost erősítő Klujber Katrin viszont mindkét meccset kihagyta.

Pigniczki Krisztina, a nemzeti csapat másodedzője azt mondta az InfoRádió Hetes című magazinműsorában, hogy bár csak két meccsről volt szó, mégis tudtak fejlődni a játékosok, akiken jó volt látni, mennyire dolgozik bennük a bizonyítási vágy. Az olimpiai és vb-ezüstérmes, Európa-bajnok örült annak, hogy egy erős ellenféllel szemben léphettek pályára a dán, norvég, svéd közös rendezésű vb rajtja előtt. Mint fogalmazott, több hátráltató körülmény ellenére jobban sikerült a 2019-es világbajnok hollandok elleni első mérkőzés, mint azt előzetesen várták. Sokat kivett a játékosokból az utazás, néhányan lebetegedtek, illetve a kerettagok két napig „nem is fogtak a kezükben labdát” a felkészülési találkozók előtt. Mint kiderült, az eredetileg tervezettnél hat órával később érkeztek meg, és a rotterdami meccs napján nem tudtak teremben edzeni, mert az előre leadott programban ez nem szerepelt.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány is jelezte a meccsek előtt, hogy nem voltak túl ideálisak a körülmények, de miután eddig szinte mindegyik utazás során akadtak nehézségek a csapat körül, ez is csak egy olyan akadály volt, amelyen valahogy át kellett lépniük, és mint mondta, együtt mennek tovább a cél felé.

Pigniczki Krisztina elismerte, hogy a hollandok elleni első meccsen akadtak hiányosságok a támadójátékukban, a védekezés viszont már akkor is egészen jól működött, valamint az akarattal sem volt semmi gond. Hozzátette: már azon az összecsapáson is látott olyan jeleket a játékban a szakmai stáb, amelyek bizakodásra adtak okot.

A csapat biztos volt abban, hogy képes a jobb teljesítményre is, ami a második hétvégi mérkőzésen meg is mutatkozott. A magyar válogatott másodedzője szerint ezen a találkozón már támadásban is partiban voltak a nagyon erős hollandokkal, a magyar játékosok egy nap alatt is sokat javultak – több poszton is.

„Minden poszton eredményesek voltunk, minden poszton hozzá tudtunk tenni a teljesítményünkhöz, és így tudtuk végül kiharcolni ezt a győzelmet”

– magyarázta az edző.

Pigniczki Krisztina kiemelte, hogy a második meccsen már a szélsőink és a beállóink is elég labdát kaptak, meg tudták őket játszani a csapattársak, megfelelő számban alakított ki helyzeteket a válogatott ezeken a posztokon is. Dicsérte az átlövéseket és a betöréseket is, valamint megjegyezte, hogy „a kapuban is jól állunk” – annak ellenére, hogy Szikora Melinda, a Bietigheim hálóőre térdsérülés miatt nem lehet tagja a keretnek.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány segítője szerint ha a csapat hozza ezeket a teljesítményeket a vb-n is, akkor elérhetik azt a célt, amit kitűztek. Hangsúlyozta, hogy mindenkire szükség lesz, minden poszton többektől kell az extra produkció.

„Nem fogjuk elbírni azt, ha a hét posztból mondjuk csak három hozza a jó teljesítményt. Minden poszton eredményesnek kell lennünk”

– figyelmeztetett.

A magyar válogatott októberben két mérkőzést játszott az Európa-kupában: Debrecenben 38–31-es vereséget szenvedett Norvégiától, majd Schwechatban 34–32 nyert az osztrákok ellen. Novemberben is volt egy meccsük Németország ellen Münchenben, melyet 29–25-re veszítettek el a mieink. A magyar nemzeti együttes tehát felemás mérleggel zárta az őszi meccseket: 2 győzelem mellett 3 vereség is becsúszott.

Párizst látni és nem meghalni!

Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke múlt héten közölte: az az elvárás a magyar válogatottól a szerdán kezdődő világbajnokságon, hogy olimpiai kvalifikációs helyen végezzen. A világbajnokság győztese kijut a 2024-es párizsi olimpiára. Ha a vb-t Franciaország nyeri, akkor a vb-ezüstérmes szerez kvalifikációt. A 2–7. helyezettek 2024 tavaszán olimpiai selejtezőt játszhatnak.

„Olyan csoportba és ágra kerültünk, ami arra ad reményt, hogy teljesíteni tudjuk az elnökség által kitűzött célt. Ahhoz, hogy a legjobb nyolcba kerüljünk, a montenegróiak, majd várhatóan a középdöntőben a horvátok elleni mérkőzést kell mindenképpen megnyernünk” – mondta ugyancsak még a múlt héten Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány.

A szakvezető szerint kaphattak volna olyan sorsolást is, mint a legutóbbi Európa-bajnokságon, ahol egy ágra kerültek az Európa-bajnokkal és az ezüstérmessel, most azonban úgy érzi, nem reménytelen a helyzetük, és úgy véli,

akár már az ötödik vb-mérkőzésükön kiharcolhatják az olimpiai kvalifikációs tornán való indulást.

Minden vb-csoportból az első három helyezett jut tovább a középdöntőbe. Ha ez sikerül a magyaroknak, akkor a Svédország, Szenegál, Kína, Horvátország négyes három továbbjutójával mérhetik össze az erejüket, a középdöntőből pedig a hatosok első két helyezettje jut be a negyeddöntőbe.

A magyar válogatott vb-csoportmérkőzései (Helsingborg): November 30., 20:30: Magyarország–Paraguay

December 2., 20:30: Magyarország–Kamerun

December 4., 20:30: Magyarország–Montenegró

A már említett Szikora Melindán kívül Janurik Kinga és Faluvégi Dorottya sem vehet részt a vb-n sérülés miatt, Szöllősi-Zácsik Szandra és Fodor Csenge pedig még lábadozik, így ők is kihagyják a tornát. Nem tagja a keretnek Háfra Noémi, Kácsor Gréta, Korsós Dorina, Tomori Zsuzsanna, Planéta Szimonetta és Kisfaludy Anett sem.

Némi meglepetésre bekerült az utazó keretbe a Vác kapusa, Bukovszky Anna, irányítóban Simon Petra, a jobbszélső poszton Töpfner Alexandra, balátlövőként pedig a már említett Juhász Gréta kaphat jóval több szerepet az eddigieknél, de már mindegyikük szerzett némi tapasztalatot a felnőtt válogatott tagjaként.

A magyar válogatott 18 tagú vb-kerete: Kapusok: Böde-Bíró Blanka (FTC-Rail Cargo Hungaria), Bukovszky Anna (Praktiker-Vác), Szemerey Zsófi (Motherson Mosonmagyaróvári KC).

Jobbszélsők: Győri-Lukács Viktória (Győri Audi ETO KC), Töpfner Alexandra (DVSC Schaeffler).

Jobbátlövők: Albek Anna (Mosonmagyaróvár), Klujber Katrin (FTC), Papp Nikolett (Buzau – Románia).

Irányítók: Debreczeni-Klivinyi Kinga (Moyra-Budaörs Handball), Simon Petra (FTC), Vámos Petra (Debrecen).

Beállók: Bordás Réka (FTC), Füzi-Tóvizi Petra (Debrecen), Pásztor Noémi (Mosonmagyaróvár).

Balátlövők: Juhász Gréta (Kisvárda Master Good SE), Kuczora Csenge (Vác)

Balszélsők: Márton Gréta (FTC), Szöllősi-Schatzl Nadine (Győr) A tornán csapatonként 16 játékost lehet nevezni egy-egy mérkőzésre. A 18 fős szűkített keret és a bő keret között öt csere lehetséges a vb ideje alatt.

A magyar női kézilabda-válogatott világbajnokságon legutóbb 2013-ban jutott be a legjobb nyolc közé, azóta 11., 15., 14., majd 10. lett a legutóbbi négy vb-n. Érmet 18 éve nem szereztek a mieink. A legutóbbi dobogós helyezést (bronzérem) 2005-ben, Oroszországban érte le a válogatott Németh András vezetésével. A magyar csapat a 2012-es Eb-3. hely óta vár arra, hogy újra érmet szerezzen valamelyik világversenyen.