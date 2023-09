Harry Kane három gólt lőtt a Bayernben és klubrekorder lett

Az angol válogatott csapatkapitánya három gólt szerzett a hétből. Adott még két gólpasszt is. A további találatokat Choupo-Moting, De Ligt, Sané és Tel érte el. Kane az első öt német bajnokiján hét gólt szerzett, ezzel megdöntötte Gerd Müller, Miroslav Klose és Mario Mandzukic klubcsúcsát.

First hat-trick and also two assists for Harry Kane at Bayern ?✨



Harry Kane scored 7 goals in his first 5 Bundesliga games, breaking the club records of Gerd Müller (1965), Miroslav Klose (2007) and Mario Mandžukić (2012). pic.twitter.com/EWbh4GvZ6F