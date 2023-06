Messi landolt, a nép megőrült - Kínában

Nagy lelkesedéssel köszöntötték a szurkolók Pekingben Lionel Messit, aki egy barátságos labdarúgó-mérkőzésre érkezett az országba.

A 35 éves argentin sztár magánrepülőgépen utazott szombaton a kínai fővárosba, ahol csütörtökön - a világbajnok válogatott tagjaként - Ausztrália ellen szerepel majd.

? Lionel Messi, Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Gio Lo Celso, Enzo Fernández and Nahuel Molina have arrived to Beijing to join up with the Argentina national team. ??pic.twitter.com/CYXg1S5qM2