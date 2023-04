Hatalmas tülekedés mehet a BL magyarországi közvetítéséért

„Erre mindenki be fog jelentkezni” – fogalmazott a VG iparági forrása, miután megnyílt a pályázati lehetőség az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) klubsorozatainak magyarországi közvetítési jogaira a 2024–2027-es időszakra. Ez a tévés sportjogok egyik legkelendőbb portékája, úgyhogy nem csak a tülekedés, az ár is nagy lesz.

A gazdasági lap szerint még a sportcsatornákon kívülről is érkezhet ajánlattevő, hiszen legutóbb például az Európa-liga B csomagját az RTL „vitte el”. Mint írják, a kakukktojás az Eurosport, aminek mások a prioritásai, ugyanakkor az M4 Sport, a Sport Tv, a Spíler, valamint az Aréna4, illetve a csoportjaik szinte biztosan beadják a pályázatukat, de ha valaki ilyen focis csomaggal akarná felfuttatni a cégét, akkor szintén bejelentkezhet.

A lap az összes potenciális pályázó sportcsatornát megkereste, ám egyikük sem kívánt nyilatkozni – még az is felvetődött, hogy a tender miatt nem is tehetnék.

A tét egyébként nem kevesebb, mint:

a Bajnokok Ligája keddi játéknapjának első választása;

a Bajnokok Ligája szerdai játéknapjának első választása;

a Bajnokok Ligája többi mérkőzése;

az Európa-liga és az Európa Konferencia-liga első választásai;

az Európa-liga és az Európa Konferencia-liga többi mérkőzése

Az ajánlatnak minimumértéke nincs, mindenki annyit mond, amennyit jónak lát – az előző ciklusok megismert összegei ugyanakkor jók kiindulópontnak, és a köztévéknek kötelező is nyilvánosságra hozniuk az ilyen költéseket – emlékeztet a portál, mely több okból is azt valószínűsíti, hogy végül az MTVA lesz a befutó, ahogyan 2021–2024-es ciklusban is, amikor 18,6 millió eurót (7 milliárd forint) fizetett a Bajnokok Ligája, további 3,6 millió eurót (1,4 milliárd forint) az Európa-liga és Európa Konferencia-liga közvetítési jogaiért.

A mostani pályázat határideje 2023. május 16.

