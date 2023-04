Márton Anita exkluzív: nyáron befejezem a pályafutásomat, hacsak...

Alapozó időszaka közepén tart Márton Anita súlylökő, a magyar atlétika egyetlen magyar világbajnoka, aki a nyári budapesti vb-re készül.

"Indulunk is edzőtáborba Montenegróba, aztán már kezdődik is a versenyidőszak. A fedett pályás idény óta gyorsan eltelt az idő, érezzük, hogy ennek az időszaknak a vége közeledik, csiszolgatjuk a technikát keményen, minden nap" – mondta Márton Anita, és hozzátette, ugyanolyan erőállapotban van, mint mielőtt gyermeket vállalt, aminek nagyon örül, és a térdműtéte is jól sikerült, felépült korábbi sérüléséből, a két lába ugyanúgy "működik".

"Erőm teljében vagyok. De a súlylökés technikai szám,

amiről érdemes tudni, elég érzékeny: ha valaki erősödik vagy gyorsul, az mindig befolyásolja a technikát, picit mindig igazítani is kell" – magyarázta Márton Anita.

És ott van még a pszichés háttér is, "fejben is ott kell lenni, az egyik nincs meg a másik nélkül, hiába erős valaki, ha nincs meg a technika" – derült ki még a szavaiból.

Hogy mennyire motiválja a budapesti világbajnokság, azt kérdezni sem kell, minden előtte lévő verseny arra készíti fel április 30-tól. Ha viszont a vb-n nem jut döntőbe, biztosan visszavonul. "Eléggé elszaladt a mezőny az elmúlt években, 10-12 éve nem volt olyan erős, mint az elmúlt évben. Jelenleg úgy tervezem, hogy

a világbajnokság után befejezem a sportolói pályafutásomat, de

ha sikerülne érmet szerezni a világbajnokságon, akkor továbbmegyek a párizsi olimpiáig. Úgy érzem, az életkoromból adódóan is, hogy egyre nehezebben pihenem ki magam, úgymond jelez a testem, hogy kezdek az élsportolói pályafutásom végéhez közelíteni" – jelentette ki Márton Anita.

Nyitókép: MTI/EPA/Robert Ghement