Megtörtént: LeBron James elvette a nagy rekordot – videók

A 38 éves szupersztár 36 ponttal volt elmaradva az örökranglistát 38 387 ponttal vezető Abdul-Jabbartól, az Oklahoma City Thunder elleni hazai mérkőzésen végül 38-cal zárt, a rekordot jelentő dobást 10.9 másodperccel a harmadik negyed vége előtt engedte el.

A korábban már nyilvánosságra hozott forgatókönyv szerint a játék ekkor megállt, és köszöntötték Jamest, a köszöntők között volt az eddigi csúcstartó, az 1989 áprilisában visszavonult Abdul-Jabbar és Adam Silver, az NBA főigazgatója is.

A palánk alóli szögből a történelmi kosár:

The bucket. The celebration. The record. LeBron James is the all-time NBA #ScoringKing pic.twitter.com/GJihlPZBQ6 — NBA (@NBA) February 8, 2023

Arról beszél a pályán adott interjújában, hogy a teste mindenképpen képessé teszi, hogy még éveket a pályán töltsön, de tudja, hogy ez igazából a mentális erőn, a motiváltságon múlik. Ő pedig még bajnoki címeket akar nyerni.

"I know I can play a couple more years... it's all about my mind."



LeBron on adding to his all-time NBA scoring record.#ScoringKing pic.twitter.com/ZBfUZJsOa2 — NBA (@NBA) February 8, 2023