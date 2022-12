Ötödször is megvédte a kupát a Ferencváros

A zöld-fehérek zsinórban ötödször, történetük során a 22. alkalommal hódították el a trófeát.

A találkozó elején a Ferencváros "hátát nézték" az újbudaiak, folyamatosan zárkózniuk kellett, többször is kétgólos hátrányból álltak fel és tartották a lépést.

Varga Dániel vezetőedző együttese aztán a harmadik negyedben kiváló teljesítményt nyújtott, rendre túljárt a betegeskedő Vogel Somát helyettesítő kapus, Szakonyi Dániel eszén és kétgólos előnnyel fordult rá az utolsó nyolc percre.

A záró negyedre Vogelt is bevetette Varga Zsolt vezetőedző, meg is érkeztek a védések, elöl pedig Sztilianosz Argiropulosz két remekbe szabott góllal egyenlített, majd Manhercz Krisztián büntetőjére is ő válaszolt.

Salamon Ferenc fórból újra a trónkövetelőt juttatta előnyhöz, Luca Damonte azonban akcióból egy gyönyörű kapásgóllal azonnal egyenlített. Két perccel a vége előtt Nagy Ádám harcolt ki büntetőt a Ferencvárosnak, Argiropulosz pedig magabiztos ítéletvégrehajtónak bizonyult. Az OSC újabb fór után Salamon bombájával egyenlített, de megint jött Argiropulosz, és egy két kapufát is érintő bombagóllal - ami a hatodik volt neki a meccsen - talált be. A túloldalon Vogel védte Manhercz lövését, lezárva ezzel a finálét. FTC-Telekom Waterpolo - Genesys OSC Újbuda 16-15 (3-3, 5-4, 2-5, 6-3) BENU férfi vízilabda Magyar Kupa, négyes döntő, Komjádi Uszoda



gólszerzők: Argiropulosz 6, Damonte 3, Varga Dé., Merkulov 2-2, Vigvári Ve., Fekete, Nagy Á. 1-1, illetve Manhercz 3, Vigvári Vi., Csacsovszky, Angyal, Tóth M., Salamon 2-2, Aranyi, Burián 1-1 Varga Zsolt, a győztes Ferencváros vezetőedzője (j) és Nyéki Balázs másodedző ugrik a medencébe a BENU férfi vízilabda Magyar Kupa döntőjében játszott FTC-Telekom Waterpolo - Genesys OSC Újbuda mérkőzés végén a Császár-Komjádi Béla Sportuszodában 2022. december 10-én. A Ferencváros címét megvédve 16-15-re győzött. A zöld-fehérek zsinórban ötödször, történetük során a 22. alkalommal hódították el a trófeát. MTI/Kovács Tamás

Az elmúlt tíz év győztesei:

2013: A-Híd-Szegedi VE

2014: Szolnoki Dózsa-KÖZGÉP

2015: ZF-Egri VK

2016: Szolnoki Dózsa-KÖZGÉP

2017: Szolnoki Dózsa-KÖZGÉP

2018: FTC-Telekom Waterpolo

2019: FTC-Telekom Waterpolo

2020: FTC-Telekom Waterpolo

2021: FTC-Telekom Waterpolo

2022: FTC-Telekom Waterpolo

