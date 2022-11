"Teltek a napok, és én csak távolodtam" – egy sikeres magyar sportoló pályaelhagyása

Ott álltam november végén, hogy edzőm nincs, klubom még igen, de az új szerződésem nem készült el még addig – fogalmaz Lucz Dóra abban az interjúban, amelyet a Telexnek adott. Az Európa-bajnok kajakos ezek után döntött úgy, hogy abbahagyja a versenyzést.

A szintén élsportoló férjével Németországba költözött és nekiállt munkát keresni. "Viszonylag hamar találtam is egy olyan lehetőséget, ami megtetszett, és mai napig tetszik" – mondta, és beszél arról, hogy lelkileg megviselte-e a döntés. "Ahogy teltek a napok, a hetek, úgy távolodtam a kajaktól. Kimondani még így is nehéz, hogy vége, mert mégiscsak 17 évet töltöttem el a sportágban, és azt nyilván tudtam, hogy gyökeresen megváltozik az életem, egy másfajta rendszerbe kell áteveznem. De most is úgy érzem, bele kellett vágnom."

Jelenlegi életéről azt mesélte, hogy egy gyárban "szorgos kis hangya", ahol egyébként háromezren dolgoznak. A cég chipgyártással foglalkozik, ő pedig gazdasági informatikát tanult.

Ami a magánéletét illeti, "a nyáron hosszú ideig nyaraltunk, voltunk nászúton is, és amíg korábban nekem a nyaralás a pihenésről és a napozásról szólt, most szinte minden aktivitásból kivettem a részem, túra, bringa, SUP, vágytam a vízbe is".

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt