Minden mindegy alapon játszott egyet a Fradi Törökországban

A Ferencváros már biztos csoportelsőként 1-0-s vereséget szenvedett a török Trabzonspor otthonában a labdarúgó Európa-liga csoportküzdelmeinek csütörtöki zárófordulójában.

Az első perctől érződött, melyik csapatnak fontosabb a mérkőzés, ugyanis a Trabzonspor egyértelműen támadólag lépett fel, amikor nála volt a labda, míg a már csoportgyőztes Ferencváros inkább csak labdatartásra törekedett. A hazaiak aztán az első helyzetüket gólra váltották Bakaszetasz hajszálpontos lövésével, de közel jártak a másodikhoz is, mert Trézéguet hasonló helyről szintén a jobb kapufát találta el, ám ezúttal kifelé pattant a labda. Negyedóra elteltével meddővé szelídült a hazai csapat fölénye, bár ekkor is sokkal többet birtokolta a labdát, viszont helyzetekig már nem jutott el. A Ferencváros a félpályát is elvétve lépte át, végül a 32. percig kellett várni az első próbálkozására, de Ryan Mmaee fejese jócskán fölészállt. A meccs képe nem változott a szünetig, de Dibusznak egy ízben lábbal nagyot kellett védenie.

A második félidőben a Fradi lényegesen jobban játszott, mint az elsőben, az egyenlítés viszont nem jött össze pedig legalább kétszer is egyenlíthettek volna. Egyszer a török kapus védte Vécsei hatalmas bombáját.

Sikere ellenére a török bajnok maradt a harmadik a kvartettben, így átkerült a Konferencia-ligába, mert a csoport másik mérkőzésén a második Monaco legyőzte a Crvena zvezdát.

A tíz pontjával - minden idők legjobb magyar csoportszereplésével - első helyen záró Ferencváros nem lesz érdekelt a 16 közé jutásért sorra kerülő februári párharcok hétfői sorsolásán, majd csak a nyolc továbbjutóból kap ellenfelet a márciusi nyolcaddöntőre. A finálét május 31-én a Puskás Arénában rendezik.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor