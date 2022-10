Különös ok miatt nem engedték be az FTC meccsére a válogatott jégkorongozót

A Csíkszereda magyar válogatott jégkorongozóját, Reisz Áront, aki édesapjával együtt semleges nézőként, a hazai szektorba vett érvényes jeggyel látogatott volna ki az FTC–Gyergyó mérkőzésre, nem engedték be a rendezők a Tüskecsarnokba – írja a sportal.hu.

„A belépéskor a biztonsági szolgálatot biztosító személyzet igazoltatott (személyi és lakcímkártya), majd közölték, hogy nem léphetek be az épületbe. Az indoklás az volt, hogy én Csíkszeredában születtem. A biztonsági szolgálatot nem érdekelte, hogy magyar állampolgárként, magyarországi lakcímmel rendelkezem, csupán a születési helyem alapján biztonsági kockázatnak minősítettek. Mindezt természetesen olyan megalázó módon, hogy a Fradi-indulót akarták elénekeltetni velem annak feltételeként, hogy beléphessek a hazai szektorba az érvényes jegyemmel" – számolt be a történtekről Facebook-oldalán a hokis, aki egyébként a Ferencváros utánpótláscsapatában is szerepelt korábban.

A hokis számára felfoghatatlan, 2022-ben hogy történhet ilyen Magyarországon. „Mind a Fradi diszkriminatív hozzáállása az Erdélyben születettekhez, mind pedig a biztonsági szolgálat megalázó eljárásmódja, „románozása” szégyenletes volt" – tette hozzá.

Az FTC jégkorong-szakosztálya még nem reagált Reisz Áron esetére.

Nyitókép: MTI/PAP/Andrzej Grygiel