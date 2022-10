BL élőben: az Inter lehúzhatja a redőnyt a Barcának

INTERNAZIONALE–VIKTORIA PLZEN 0-0: Az Inter bármilyen különbségú győzelemmel, a hatodik forduló eredményétől függetlenül, bejut a tavaszi folytatásba, illetve a nyolcaddöntőbe.

FC BRUGES–FC PORTO 0-0: A belga csapatnak tíz pontja van a B csoportban, már biztos továbbjutó. Ha nem kap ki, a csoportelsőséget is biztosítja. A Porto a második helyen áll a négyesben, eddig hat pontot szerzett. Alakulhat ma ez és az Atlético–Leverkusen találkozó eredménye úgy, hogy a portugálok is már most továbbjutnak, de ehhez nyerniük kell.

INTERNAZIONALE–VIKTORIA PLZEN 0-0: Eltelt az első negyedóra, nagyon kényelmesen játszik az Inter, ahelyett, hogy gyorsan döntésre vinné a továbbjutás kérdését. Még nem volt igazi helyzet.

FC BRUGES–FC PORTO 0-0: A belgák többet birtokolják a labdát, de a Porto veszélyesebb.

INTERNAZIONALE–VIKTORIA PLZEN 0-0: Erősített az Inter, helyzetekig már eljutott, de gól még nincs.

INTERNAZIONALE–VIKTORIA PLZEN 1-0: Henrih Mhitarjan fejesével megszerezte az Inter a vezetést.

FC BRUGES–FC PORTO 0-1: Az iráni Taremi révén vezetést szerzett a a Porto.

INTERNAZIONALE–VIKTORIA PLZEN 2-0: Di Marco előkészített, a balösszekötő helyéről belőtte a labdát, s a pontosan érkező Edin Dzeko három lépésről berúgta a hálóba.

Nyitókép: Hakan Calhanoglu, az Internazionale (b3) játékosa gólt rúg a BL csoportkörében, a C csoport harmadik fordulójában játszott Internazionale-FC Barcelona mérkőzésen a milánói San Siro Stadionban 2022. október 4-én. MTI/AP/Luca Bruno