Energiaválság: már a jégkorongozók is vészforgatókönyvvel készülnek a télre

December 31-ig az első osztályú klubok működése nincs veszélyben, vagyis ezen csapatok jégcsarnoka addig még biztosan nem zár be – közölte az InfoRádióban a Magyar Jégkorong Szövetség főtitkára. Sipos Levente hozzátette: a céljuk az, hogy az Erste Liga ne álljon le, és a válogatottak felkészülése zavartalan legyen, de készülnek vészforgatókönyvvel.

"A jégkészítés alapvetően villamosenergia-igényes tevékenység. Természetesen van, ahol távfűtést és gázt is használnak, hiszen az öltözőket is fűteni kell, ami tipikusan nem elektromos árammal valósul meg. Viszont vannak olyan egyesületek, amelyek a jövő év végéig lekötöttek kedvező árú energiát" – ecsetelte a sokszínű, bonyolult helyzetet a főtitkár.

Szerinte

a csarnokbezárás "fenyegető réme mindenképp itt van velünk",

miután uszodákat, múzeumokat és könyvtárakat zárnak be a városok, és maga azt is valószínűsíti, hogy sor kerülhet a szezon rövidítésére.

A vészforgatókönyv részleteiről szólva elmondta, elvileg lehetőség volna a fővárosi Tüskecsarnokban "hazai" meccseket játszani bárkinek, de a mérkőzésekre fel is kell készülni valahol, edzésekre szükség van; egy csarnokban edzeni is, játszani is nem tud mindenki.

Az is egy lehetőség, hogy sűrítik a mérkőzéseket november-decemberben.

Az A csoportos világbajnokságra készülő női és férfi válogatott számára viszont éppen az lenne ideális, hogy "meccsből" menjenek világversenyre, a hosszú kényszerszünet Sipos Levente szerint semmiképp sem jó.

KAPCSOLÓDÓ Székesfehérvár fideszes polgármestere másfél hónapra bezárná a futballstadiont Az intézkedéssel a városi uszoda is bezárna, a Mol Aréna Sóstó „csak minimális, állagmegóvási szinten működne...

Nyitókép: Pixabay