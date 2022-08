Egyetlen másodperc - Sporttörténelmi sikert ért el a női jégkorong-válogatott

Negyeddöntőbe jutott a magyar női jégkorong-válogatott a dániai világbajnokságon, miután a csoportkör zárásán a német csapat egy másodperccel a meccs vége előtt lőtt góllal 3-2-re legyőzte a házigazda együttest.

A dánok két harmad után még vezettek 2-1-re, a kiesés elkerüléséért harcoló németek 4:11 perccel a vége előtt egyenlítettek. A hajrában lehozták a kapusukat, és egy másodperccel a lefújás előtt betaláltak. A játékvezetők először azt videózták, hogy a korong időben áthaladt-e a gólvonalon, majd azt, nem akadályozták-e a dán kapust a védésben.

Az alapjátékidős sikerükkel a németek bennmaradtak az élvonalban, és negyeddöntőbe juttatták a magyarokat, míg a dánok kiestek.

Pat Cortina szövetségi kapitány alakulata - amely múlt csütörtökön 4-2-re legyőzte a németeket, majd pénteken 7-1-re kikapott a csehektől, vasárnap 1-0-ra a házigazda dánoktól, hétfőn pedig szétlövésben maradt alul a svédekkel szemben - csütörtökön az Egyesült Államok vagy Kanada ellen lép jégre.

Bármelyikük is lesz a következő akadály, ellenük a papírforma alapján nincs esély. Kanada a címvédő, összesen 11-szeres világ- és ötszörös olimpiai bajnok, míg az amerikaiak kilenc vb-n és két olimpián diadalmaskodtak. A negyeddöntőt követően az 5-8. helyért sorra kerülő meccseket és az elődöntőket szombaton, a helyosztókat pedig a hatodik helyig vasárnap rendezik.

A bennmaradásukat hétfőn biztosító magyarok számára a nyolc közé jutás óriási fegyvertény, a célkitűzés az volt, hogy jövőre is az elitben szerepelhessenek. A 2023-as vb-nek Kanada ad otthont, várhatóan Ottawában lesz a torna április elején.

Eredmények, csoportkör, 6. (utolsó) játéknap:

B csoport (Frederikshavn):

Csehország-Svédország 3-0 (0-0, 1-0, 2-0)

Németország-Dánia 3-2 (1-1, 0-1, 2-0)

A végeredmény: 1. Csehország 12 pont, 2. Svédország 7, 3. Magyarország 4, 4. Németország 4, 5. Dánia 3

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény döntött.

Az ötös utolsó helyezettje kiesett a divízió I/A-ba, míg a legjobb három a negyeddöntőben folytatja.

A csoport (Herning):

Még nem az eredmény ismeretében Pat Cortina, a magyar női jégkorong-válogatott szövetségi kapitány büszke csapatára azok után, hogy sikerült kivívni a remélt bennmaradást a dániai elitvilágbajnokságon. Az együttes számára még a negyeddöntő sem elérhetetlen, ez a kedd (ma) esti német-dán összecsapás után dől el. "Szépen, lépésről lépésre haladtunk és elértük azt, amiért jöttünk: jövőre is az elitben szerepelhet a csapat. A németek ellen keményen harcoltunk, mellénk állt a szerencse is, és fontos győzelemmel kezdtünk. A csehektől azért is kaphattunk ki, mert túlságosan tiszteltük őket, nem hittük el, hogy lehet keresnivalónk" - mondta az MTI-nek Cortina. "A dánok ellen jól játszottunk, és csak a legfontosabb dologban nem voltunk eléggé jók: a góllövésben. Szerencsére ez feltüzelte a játékosokat, és a svédek ellen megmutatták: képesek betalálni, pontot szerezni. Büszke vagyok rájuk, élvezzük a tornát" - tette hozzá Cortina, aki úgy vállalta el a női válogatott irányítását, hogy mellette a Garmisch-Partenkirchen-i SC Riessersee vezetőedzője. A magyar csapat este tudja meg, hogy folytathatja-e a tornát a negyeddöntőben, vagy pedig hazautazik szerdán.

Nyitókép: MTI/EPA/Steffen Schmidt