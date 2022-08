Rablók támadták meg Aubameyang házát, a csatár is megsebesült

Hétfő hajnalban érte rablótámadás castelldefelsi otthonában Pierre-Emerick Aubameyangot. A Barcelona gaboni futballistája a Valladolid elleni 4-0-s hazai győzelem után pihent a feleségével a házában, amikor legalább négy kapucnis férfi rontott be a kerten keresztül, és fegyverekkel, valamint vascsövekkel felszerelkezve követelték az értékeik átadását – írta az El Pais rendőrségi forrásokra hivatkozva.

Éjjel egy órakor történt a támadás, amelynek során az elkövetők sakkban tartva a házigazdát és feleségét, felnyitották a széfet, és főként ékszereket zsákmányoltak. Lapértesülések szerint Aubameyang megpróbált ellenállni, de legalábbis megsérült a rablás közben. A rablók végül egy fehér Audival távoztak a helyszínről. A rendőrséget a futballista felesége, Alysha Behague értesítette.

Az RAC1 katalán rádió értesülései szerint távozásuk előtt az elkövetők megkötözték a házaspárt, és a földön hagyták őket. Aubameyangot az állán találta el egy ütés egy vascsővel, és a felesége feje is megsérült, de az éjszakai kivizsgálások alapján nem esett komolyabb bajuk. Annál nagyobb probléma, hogy a pár gyermekei is a történtek szemtanúi voltak, ezért most velük pszichológusok foglalkoznak.

A rendőrség egyelőre keresi az elkövetőket, akik a sajtóhírek szerint egymás között olaszul beszéltek.

Érdekesség, hogy a sajtóhírek szerint Aubameyang házába már két hónappal ezelőtt is betörtek, de akkor a család nem tartózkodott otthon.

A katalán Sport összegyűjtötte, hogy mely Barcelona-futballisták ellen történtek támadások eddig. 2018-ban Előbb Jordi Alba, majd Luis Suarez otthonát is kirabolták, sőt Gerard Pique és Shakira otthonában is rablók jártak, amikor éppen a futballista szülei tartózkodtak az ingatlanban, de nem esett bajuk. 2019-ban Arthur és Samuel Umtiti házában is hívatlan vendégek jártak, amíg ők éppen meccsen voltak, tavaly pedig Ansu Fati házának emeletén jártak betörők, amíg a földszinten aludt a családja.

Az új sztárt, Robert Lewandowskit is meglopták már Barcelonában: egy esti edzés előtt a nagyjából 27 millió forint értékű karóráját tulajdonították el az autójából, miközben dedikált a szurkolóknak. A lengyel csatár üldözőbe vette a tolvajt, de végül a rendőrök kapták el az elkövetőt. Újabb tárgyalás a Chelsea-vel Az eset pikantériája, hogy Aubameyang napokon belül elköltözhet Barcelonából, már egy idejei zajlanak a tárgyalások a Chelsea-vel, a londoni klub és a játékos már egyezségre is jutott, de a Chelsea és a Barcelona még nem: a britek 20 millió eurót ajánlanak a csatárért, aki Lewandowski érkezésével a kispadra szorult, ezért szívesen visszatérne a Premier League-be.

Nyitókép: David Ramos/Getty Images