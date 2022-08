Politikai vita lett Németországban a futballisták fizetéséből

A lavinát Olaf Scholz kancellár indította el. Valóságos földcsuszamlást okozott azzal a javaslatával, hogy a német női labdarúgók a férfiakéhoz hasonló juttatásban részesüljenek – a válogatott szintjén mindenképp. Persze ehhez kellett Németország legjobb női focistáinak sorozatos kíváló szereplése is, így legutóbbi második helyezésük az angliai Európa-bajnokságon.

A döntőben a nők a Wembley-ben telt ház és több mint 18 millió otthoni televíziós szurkoló előtt 2-1-re maradtak alul az angolokkal szemben úgy, hogy addigi legjobbjuk, a "gólkirálynő" Alexandra Pop percekkel a mérkőzés előtt szenvedett sérülést. A magyar származású, a nemzetközi női labdarúgásban több címet is szerző Marozsán Dzsenifer pedig sérülés miatt nem is volt ott Londonban.

A válogatottat ennek ellenére Németországban győztesként ünnepelték, és a siker ösztönözhette Olaf Scholz kancellár is arra, hogy előálljon "történelmi" javaslatával. Az elődjéhez, Angela Merkelhez hasonlóan a labdarúgást igen csak kedvelő kancellár ezúttal a Német Labdarúgó Szövetségnek (DFB) üzent. Scholz – mint arról a ZDF közszolgálati televízió beszámolt – azzal a követeléssel állt elő, hogy a nők premizálása legyen egyenlő a férfiakéval.

"Hogyan lehetne még több lányt, illetve hölgyet a futball iránt lelkesíteni?" – tette fel a kérdést a kancellár, aki ennek kapcsán az anyagi juttatást említette. Hangoztatta azt is, hogy szerinte ez egyfajta politikai ügy, és nem lehet csakis sima bértárgyalásként említeni.

A javaslat a DFB elnökénél, Bernd Neuendorfnál nyitott fülekre talált. "Kész vagyok arra, hogy a javaslatot megvitassuk a szövetség különböző testületeiben" – fogalmazott az elnök. Neuendorf szerint meg kell vitatni, vajon a szövetség premizálási rendszere megfelel-e a kor követelményeinek, vagy pedig módosításra van szükség. Hangsúlyozta azt is, hogy minderről tovább kíván tárgyalnia a politikai képviselőivel is.

"2022-t írunk. A nőket és a férfiakat egyformán kell fizetni"

– hangoztatta Scholz, még a női válogatott döntőbe jutása előtt.

Az adatok a kancellárt igazolják. A női válogatott tagjai a döntőben elszenvedett vereség után fejenként 30 ezer eurót kaptak, a győzelemért, az Európa-bajnoki címért 60 ezer euró járt volna. Ami a férfiakat illeti, a legutóbbi, 2021-re halasztott Eb-n a németek a nyolcaddöntőig jutottak, a győzelemért 400 ezer eurót kaptak volna.

Egy, a napokban végzett közvélemény-kutatás szerint a szurkolók többsége a nők pártján van. A megkérdezettek 59 százaléka ugyanis egyetértett az azonos premizálás bevezetésével.

Megszólalt az ügyben Martina Voss-Tecklenburg a női válogatott edzője is. A tréner – aki korábban maga is tagja volt a válogatottnak – a legjobbak díjazásának emelése mellett a női futballban alapvető szerkezeti és infrastrukturális változtatásokat is követelt. Hangsúlyozta, hogy az alapfizetés megemelésére van szükség már a Bundesliga első és második osztályában is.

Csakis így kerülhető el, hogy a női focistáknak ne kelljen más munkát is vállalniuk azért, hogy biztosítsák egzisztenciájukat – tette hozzá.

Egy másik felmérés szerint a Bundesliga első és második osztályában játszó női labdarúgók túlnyomó többsége dolgozik vagy tanul.

Nyitókép: Olaf Scholz német kancellár beszédet mond a Német Szakszervezeti Szövetség (DGB) által rendezett felvonuláson Düsseldorfban 2022. május 1-jén. MTI/EPA/Sascha Steinbach