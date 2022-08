Az eddigi legtöbb magyar versenyző indul a Gyulai Memorialon

Deutsch Péter elmondta, hogy az idei lesz a tizenkettedik alkalom, amikor megrendezik a viadalt és a kilencedik alkalom, amikor Székesfehérvár lesz a házigazda. Megjegyezte, hogy ez lesz az utolsó fehérvári verseny, de a várossal az együttműködést folytatni szeretnék, ám az még nem tisztázott, milyen keretek között teszik ezt.

Közölte, hogy egy héttel ezelőtt eladták az összes jegyet, ami azt jelzi, hogy a minőségi atlétikára sokan kíváncsiak Magyarországon.

Spiriev Attila a verseny sportigazgatója megemlítette, hogy hazánk történetének legnagyobb sportdiplomatájára emlékeznek a versennyel, és teszik ezt ezúttal is fantasztikus mezőnnyel. Úgy vélte, a mezőny erősségét jelzi, hogy a jelenkor első számú férfi és női atlétája, a svéd rúdugró, Armand Duplantis és a női 400 méteres gátfutás világcsúcstartója, Sydney McLaughlin is versenyez Székesfehérváron. Arról is beszélt, hogy férfi 100 méter nincs olyan külföldi induló, akinek idén ne lenne 10 másodperc alatti, a nőknél a hasonló számon pedig nincs olyan induló, akinek ne lenne 11 másodperc alatti ideje.

Megerősítette, hogy most indul a legtöbb magyar az erős mezőnyben, hiszen kétszer többen lesznek, mint a korábbi években, összesen 44 magyar atléta áll rajthoz.

Cser-Palkovics András polgármester nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy a város a Gyulai Memorial házigazdája lehetett hosszú évekig. Ez lesz az utolsó viadal Székesfehérváron, amely fantasztikus mezőnnyel várja a nézőket - tette hozzá.

Nyitókép: Pixabay