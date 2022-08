Visszatér Magyarországra a hazai jégkorong legendája

Vas János visszatért a DVTK Jegesmedvékhez, és a jövőben nem csak a jégkorong Erste Ligában szereplő felnőtt csapatban szerepel, hanem a klub utánpótlásában lesz edző.

A játékos elmondta, nagy öröm számára, hogy rövid kitérő után újra Miskolcon játszhat. Az új szerződését kedden írta alá, és ez alapján nem csak a profik között játszik majd, hanem az U8-as és U10-es korosztály egyik edzője is lesz.

Vas János az utolsó magyar hokis, akit az észak-amerikai profiligába (NHL) drafoltak, a Dallas Stars 2002-ben foglalta le a játékjogát, és a texasiak tartalékegyüttesében szerepelhetett. Ezt követően három szezont játszott Svédországban, kettőt a francia élvonalban, kettőt Csehországban és kettőt a Fehérvár együttesében. A csatár 2017-ben érkezett először a DVTK Jegesmedvékhez. Első szezonjában Erste Liga-döntőbe jutott a csapattal, tette ezt úgy, hogy az alapszakasz pontkirálya lett, valamint elévülhetetlen érdemei voltak abban, hogy a klub története második Magyar Kupa győzelmét könyvelhette el.

A következő évadban már a szlovák bajnokságban játszott, az alapszakasz során a liga legjobb pontszerzőihez tartozott az 54 meccsen elért 49 pontjával. A következő két szezonban már a miskolciak csapatkapitánya volt. A legutóbbi évadot a francia Chamonix együttesénél kezdte, majd ugyanebben a szezonban a szlovák élvonalba igazolt és a HC Presov csapatával jutott be a rájátszásba.

Vas klubsikerei mellett egész pályafutása során meghatározó tagja a magyar válogatottnak is, amellyel - játékosként egyedüliként - háromszor is történelmet írt. Szapporóban, Krakkóban és most májusban Ljubljanában is feljutott a világelitbe.

Nyitókép: Kovács Tamás