Harc a döntőért: a fogadóirodák szerint a Liverpool jut tovább

Jürgen Klopp együttese a mostani kiírásban eddig minden idegenbeli mérkőzést megnyerte, értelemszerűen egy újabb győzelem, a százszázalékos mérleg rekordot jelentene a BL történetében. Viszont a hat egymást követő idegenbeli győzelem még nem lenne rekord, az Ajax (1995–1997) és a Bayern München (2013–2014) hetet nyert. De egyik sem győzött haton, ugyanabban a sorozatban.

A német edzőnek nincs sok gondja az összeállítással, legfeljebb az, hogy kit hagyjon ki. Egyetlen sérültje, Roberto Firmino hetek óta nem játszik. Valószínűleg marad ugyanaz a kezdő tizenegy, amelyik a 2-0-ra megnyert első találkozón szerepelt: Alisson – Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson – Fabinho, Henderson, Thiago – Szalah, Mané, Luis Díaz.

A fogadóirodák szinte biztosra veszik a Liverpool továbbjutását, de úgy vélik, a Villarreal is fog gólt szerezni. Unai Emery legénysége eddig a nyolcaddöntőben (Juventus) és a negyeddöntőben (Bayern München) is eredményes volt otthon, de csak egy-egy gólt ért el, ami most kevés lenne. Ráadásul a támadók közül Gerard Moreno az Anfield Roadon nem játszott, az Alavés elleni bajnokit is kihagyta azóta, bár nem zárható ki, hogy pályára lép, aligha lesz százszázalékos. Yeremi sérült, s nem edzett hétfőn Arnaut Danjuma sem. Nem egyszerű a baszk edző helyzete… A várható kezdő tizenegy: Rulli – Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán – Parejo, Capoue, Coquelin – Lo Celso, Moreno, Paco Alcàcer.

Ráadásul a Liverpool a legutóbbi tíz idegenbeli BL-mérkőzése mindegyikén szerzett gólt, hármat pedig aligha kap.

