Nem játszik a magyarok ellen az egykori Manchester United-védő

Callum Styles, a Barnsley játékosa minden bizonnyal a kezdő tizenegyben kap majd helyet a mérkőzésen. Styles egész eddigi pályafutását brit (angol) klubokban töltötte, tökéletesen tisztában van az északírek harcmodorával, játékerejével, kulcsjátékosainak tudásával.

Marco Rossi válogatottja csütörtökön egy balszerencsés öngóllal, a 93. percben óriási helyzetet elrontva, de összességében a szerbek mögött játékban elmaradva, 1-0-s vereséget szenvedett a Puskás Arénában. Az idei második mérkőzés lesz a belfasti. A Windsor Parkban legutóbb 2015 őszén játszott a magyar válogatott, mégpedig 1-1-es döntetlent. Kyle Lafferty a 93. percben, emberhátrányban egyenlítette ki Guzmics Richárd gólját. A mostani kerettagok közül Fiola Attila, Szalai Ádám és az azon a mérkőzésen debütáló Nagy Ádám szerepelt.

A csütörtöki, szerbek elleni mérkőzés óta Gulácsi Péter könnyebb sérülést szenvedett, ezért nem is utazott el Belfastba, a korábbi megállapodás szerint egyébként is Dibusz Dénes védett volna a mérkőzésen. Harcképtelenné vált Botka Endre is, míg Baráth Péter átkerült a Lengyelországban pályára lépő utánpótlás-válogatottba.

Az északírek is játszottak a múlt héten, pénteken, Luxemburgban 3-1-re nyertek. A 2020 szeptembere óta a csapatot irányító Ian Baraclough-nak ez volt az ötödik győzelme a huszonegyedik mérkőzésén. Sokkal ismertebb név a nemzetközi futballban a segítőjéé, Jimmy Nichollé, a Manchester United egykori futballistája 73-szor játszott a válogatottban, szerepelt az 1982-es és az 1986-os világbajnokságon.

A keret kizárólag Angliában és Skóciában futballozó játékosokból áll, halvány kivétel a Celtic Finnországba. a Helsingin JK-nak kölcsönadott kapusa, Conor Hazard. Az angol klubokban szereplők többsége alacsonyabb osztályú csapatból kapott meghívást. A legtekintélyesebb ebből a szempontból a Premier League-ben szereplő Leeds United alapembere, Stuart Dallas.

Minden bizonnyal a kezdő csapatba kerül Steven Davis, a Rangers veterán középpályása, aki az elmúlt hetekben sérüléssel bajlódott, de a luxemburgiak ellen csereként beállt, s megszerezte a 133. válogatott mérkőzésén a 13. gólját. A további két találatot Josh Magennis (Wigan Athletic) és Gavin Whyte (Oxford United) jegyezte.

Veszteség, hogy a 94-szeres válogatott, a Manchester Uniteddel háromszoros bajnok és BL-győztes Jonny Evans visszatért klubjához, a Leicester Cityhez, bevethető viszont Paddy NcNair (Middlesbrough) és a kapus Bailey Peacock-Farrell (Sheffield Wednesday). Pénteken Conor Hazard kezdett, a második félidőben pedig az újonc Luke Southwood (Reading) védett, de vitathatatlanul a harmadik osztályból beválogatott Peacock-Farrell az első számú kapus.

A mérkőzés 20.45-kor kezdődik, az M4 Sport közvetíti.

Nyitókép: MTI/EPA/Vaszil Donev