Ibra azt mondta fiatal játékostársának: apádat ismertem!

A portugálok 20.45-kor az észak-macedónokat fogadják, Portóban. A mérkőzés a Sport 1-en látható. Fernando Santos együttese csütörtökön látszólag magabiztosan győzte le a törököket, de 2-1-nél, az utolsó percekben nagy szerencséje volt, hogy Burak Yilmaz az égbe lőtte a büntetőjét. Pepe és Joao Cancelo visszatér a védelembe. Az észak-macedónok hasonló játékra készülnek, mint amivel nyertek Palermóban, az olaszok ellen: védekeznek, aztán hátha egyszer (vagy kétszer) végig tudnak vinni egy kontrát.

Ez a mérkőzés és a chorzówi lengyel–svéd is „döntő”, azaz döntetlen esetén 2x15 perc hosszabbításra kerül sor, ha az sem dönt, szétlövésben derül ki, melyik válogatott mehet Katarba.

A lengyeleknél a skótok elleni előkészületi meccsen, csütörtökön, Robert Lewandowski csak csereként játszott, de most nagy szükség van rá, vállalja a játékot. A lengyeleknek egyébként a novemberi, magyarok elleni mérkőzés óta új szövetségi kapitánya van, miután Paulo Sousa éppen úgy kihátrált a szerződéséből, mint hajdanán a Videotonnál. Most a Flamengóhoz távozott, Rio de Janeiróba.

Utóda, a ma este másodszor a válogatottat irányító Czeslaw Michniewicz az alábbi tizenegyet tervezi: Szczęsny – Kędziora, Glik, Bednarek – Cash, Moder, Zielinski, Szymański, Puchacz – Piątek, Lewandowski. A „fehér sasok” otthon játszanak, jó csapatuk van, de rossz a mérlegük a svédek ellen. Nem egészen egy éve, Szentpéterváron, Eb-mérkőzésen, 3-2-re kikaptak. Akkor Emil Forsberg és Lewandowski is két gólt szerzett.

A svédek csütörtökön hosszabbításos mérkőzésen, Robin Quaison góljával 1-0-ra nyertek a csehek ellen Stockholmban. Akkor Zlatan Ibrahimovic az eltiltása miatt nem játszhatott, mos Janne Andersson kapitány beállíthatja, ha akarja. Elképzelhető azért, hogy a 41. évében járó klasszis csak csereként száll majd be. Huszonegy évvel fiatalabb nála Anthony Elanga, aki csütörtökön debütált az A-válogatottban. Ibrahimovic 2016 és 2018 között a Manchester United játékosa volt, akkoriban már a klub akadémistája volt a kameruni szülőktől származó, még csak serdülőkorú fiú is. A megismerkedésükkor egyébként Ibra mondta neki, hogy „Ismerem édesapádat”. Jól mondta, az egykori kameruni válogatott védővel, Joseph Elandával együtt futballozott a kétezres évek legelején a Malmö FF-ben.

A Lengyelország–Svédország találkozó a Sport 2-n látható. A harmadik „döntőt” elhalasztották, csak júniusban derül majd ki, hogy a skót vagy az ukrán válogatott lesz majd a walesiek ellenfele.

A két selejtező mellett számos felkészülési mérkőzést is játszanak. A már biztos vb-résztvevő közül az angolok, a franciák és a belgák is afrikai ellenfelet választottak. (Belgium–Burkina Faso, Anglia–Elefántcsontpart, egyaránt 20.45, Franciaország–Dél-Afrika 21.15). A Sport 1-en is látható Katarból a Horvátország–Bulgária mérkőzés (16.00). További találkozók: Dánia–Szerbia (18.00), Svájc–Koszovó (18.00), Hollandia–Németország (20.45), Spanyolország–Izland (20.45). A csütörtöki pótselejtezők vesztesei, illetve a váratlanul szabadnaphoz jutó walesiek és skótok is játszanak: Törökország–Olaszország (20.45), Wales–Csehország (20.45), Ausztria–Skócia (20.45).

