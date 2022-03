Nyártól már nem csak Camp Nou a Barca-stadion neve

A 2022–2023-as idény elejétől kezdve az arénát Spotify Camp Nou hívják, egyelőre a mostani szerződés négyéves időtartamára.

A Spotify egyben a klub főtámogatója is lesz, neve megjelenik a férfi és női csapat szerelésén, beleértve a mezt is, illetve – a cég jellegéből fakadóan – hivatalos audio streaming partner is lesz.

Ez az első alkalom, hogy a Barcelona egy cégnek átengedte a Camp Nou névhasználati jogát.

Sem a Barcelona, sem pedig a Spotify nem közölte az ügylet pénzügyi részleteit, de a Rac1 katalán rádióállomás szerint a megállapodás értéke 280 millió euró.

Ezzel a megállapodással a Spotify lép a japán online kereskedelmi cég, a Rakuten helyére, amely 2018 óta, négy szezonon át 55 millió eurót fizetett a klubnak.

A Barca anyagi helyzetére jellemző, hogy a La Liga a hét elején bejelentette, hogy a Barcelona a következő átigazolási időszak előtt több mint 144 millió euróval meghaladja a költési limitet. A Spotify-megállapodás csökkenti a hiányt.

Bármilyen hihetetlennek tűnik, az Egyesült Államokban 1912-ben kötöttek már névszponzori szerződést stadion kapcsán (Fenway Park, Boston), s Észak-Amerikában köttetett az eddigi rekordmegállapodás is, 2017-ben, a kanadai Nova Scotia Bank fizet 20 év alatt 800 millió kanadai dollárt fizet a Toronto Maple Leafs és a Toronto Raptors közös otthonáért.

Az európai futballban a Bundesliga klubjai az élenjárók, a tíz legnagyobb stadionból nyolcnak van névszponzora. Egyre inkább gyakorlattá válik ez Angliában is, különösen ismert az Arsenal (Emirates) és a Manchester City (Etihad) stadionjának példája.

Ma már arra is akad példa, hogy egy cég (Allianz) több országban is stadionnevet érő támogatást nyújtson, Torinóban a Juventus, Münchenben a Bayern és Nizzában az OGC Nice arénája is az Allianz nevet viseli. Természetesen ilyen a Red Bull is (Salzburg, Lipcse), s ilyen a Groupama is, hiszen a ferencvárosi aréna mellett a lyonit is így nevezik.

