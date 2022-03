Így lehetne vb-résztvevő a magyar válogatott az oroszok kizárása miatt

A FIFA felfüggesztette az oroszok tagságát, s kizárta a válogatottat, a szbornaját a világbajnoki selejtezőkből (is). Ez azt jelenti, hogy a három még szabad európai vb-helyért folytatott rájátszás úgynevezett B útján, az elődöntőben, a lengyel válogatott ellenfél nélkül maradt.

Természetesen elképzelhető változat, hogy a FIFA nem emel be az oroszok helyére egyetlen más csapatot, egy már kiesett válogatottat, ebben az esetben a lengyelek erőnyerők lennének, s játszanának a vb-re jutásért a csehekkel vagy a svédekkel. Az orosz–lengyel mérkőzést március 24-én rendezték volna, Oroszországban. Alig több mint három hét van addig, kérdéses, hogy a FIFA be akarja-e addig tölteni a helyet, még az is elképzelhető, hogy az orosz szövetség a nemzetközi sportdöntőbíróság elé viszi a kizárás ügyét.

Ha a FIFA mégis úgy dönt, hogy a lengyelek játék nélkül lépjenek egyet előre, akkor ellenfelet is állít melléjük. A logika és a precedens alapján ez leginkább a szlovák válogatott lehet, mivel az északi szomszédunk csapata végzett a horvátok és az oroszok mögött a csoportjuk harmadik helyén. Amikor 1992-ben a FIFA, majd az UEFA kizárta a jugoszlávokat, az európai szövetség az Euro ’92 előtt a dánoknak ajánlotta fel a beugrás lehetőségét. Ők igent mondtak és éltek is vele, Európa-bajnokok lettek.

Abban az esetben, ha a FIFA másképpen gondolkodik, mint harminc éve az európai szövetség, akkor sokan esélyesnek tartják a norvégokat is a beugrásra, mivel a harmadik helyezett válogatottak közül az északi ország csapata szerezte a legtöbb pontot. De itt kezd a helyzet érdekes lenni!

Mert a norvégok „csak” 12 pontot gyűjtöttek, ha levesszük a teljesítményükből a hatodik helyezett Gibraltár ellen gyűjtött hatot. Azt azért ildomos, mert csak így lehet összehasonlítani a teljesítményét az ötcsapatos csoportokban harmadik helyen végzettekkel, például a csehekkel.

A csehek e számítás alapján, mint legjobb harmadik bejutnának a pótselejtezőre, ha a FIFA azt veszi tekintetbe. Nekünk ez azért érdekes, mert akkor nem visznek el egy helyet a Nemzetek Ligája-ranglista alapján, így Magyarország lenne a pótselejtezőre jogosult.

Mint ahogyan Marco Rossi csapata lenne a beugró akkor is, ha a FIFA a Nemzetek Ligája-szereplés alapján töltené fel a B út mini csoportját. Érdekes lenne a magyar válogatottat újra a lengyelek ellen látni.

