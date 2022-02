Bíró Attila: a fiatalok jelentették a különbséget a hollandok ellen

A magyar női vízilabda-válogatott 11-9-re győzött a hollandok ellen a Tüskeuszodában rendezett Világliga-selejtezőn. Bíró Attila szövetségi kapitány az InfoRádiónak azt mondta, nagyjából azt kapta, amit várt a mérkőzéstől.

"Győzelmet vártam, szerettünk volna a közönségünknek megfelelni, hiszen szép létszámban köszöntötték az olimpiai bronzérmes csapatot, azóta nem játszottunk itthon. Szakmailag pedig a kicsit felforgatott kerettel körülbelül azt kaptam, amit vártam, voltak azért hibák, de összességében pozitív a kép, és voltak olyan periódusok a mérkőzésen, amire bőven lehet építeni" – mondta a szakvezető.

A hollandoknál csak egy-két klasszis tudott brillírozni, például Simone van de Kraats, aki Bíró Attila szerint már világklasszissá nőtte ki magát, ugyanakkor szerinte nálunk sokkal több jobb egyéni teljesítmény volt, csapatként is és egyénileg is jobban működött a magyar válogatott.

Gurisatti Gréta hosszú ideje kulcsembere a válogatottnak, most három góllal tűnt ki, de a kapitány szerint ezúttal mégis a fiatalok jelentették a különbséget, mert a másodszor válogatott Dömsödi Dalma és a harmadszor szerephez jutó Faragó Kamilla abszolút nyerőember volt. "Olyan plusz tudott hozzárakni a csapat játékához, amit a hollandoknál a hasonló fiatalok nem tudtak, illetve azok a játékosok is megtették a magukét, akik eddig kevesebbet játszottak" – értékelt Bíró Attila.

Kiemelte Gurisatti Gréta szerepét, aki eddig is meghatározó játékos volt, de most az elmúlt évek egyik legjobb teljesítményét nyújtotta.

"Abszolút vezéregyéniség volt a csapatban, még úgy is, hogy elég sokat forgattam a csapatot, és nem is játszott annyi, mint amit esetleg még játszhatott volna. Bízom benne, hogy Keszthelyi Rita árnyékából egyre többen nőnek ki és lesznek vezéregyéniségek a közeljövőben is. Párizsig egy olyan csapatot kell köré építeni, ahol bárki át tudja venni az ő szerepét" – mondta a szövetségi kapitány.

