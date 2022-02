Fodor Csenge elárulta, mi volt a moszkvai győzelem kulcsa

Időről időre felpillantva az eredményjelzőre, talán szoros találkozónak bizonyult a győri lányok moszkvai mérkőzése, de Fodor Csenge szerint belülről nézve egy pillanatig sem volt esélyes, hogy kiengednék a kezükből ezt a győzelmet. Mint mondta, a védekezésből kiindulva biztosnak érezte a csapatot, ráadásul voltak bravúrgólok is, vagyis végeredményben a magabiztos győzelem felé billent a mérleg – ismételte meg.

A Győr szélsője hozzátette: nem ez volt a legmagasabb intenzitású mérkőzésük, hiszen nem feltétlen a lerohanás jellemezte a játékukat, ugyanakkor nem elfelejtendő, hogy a CSZKA Moszkvát kiváló játékosok alkotják, így inkább fizikálisan volt nehéz dolguk a felállt fal ellen. Mindemellett pedig mentálisan sem volt egyszerű az orosz fővárosban pályára lépni, már csak a játékvezetést illetően sem – fűzte hozzá.

Ambros Martín vezetőedző a mérkőzés után úgy vélekedett, hogy a második félidőben még az elsőhöz képest is jobban játszottak, amivel Fodor Csenge is egyetértett. Szerinte ott az volt a kulcs, hogy még inkább felkeményedett a védekezésük, kapusteljesítményük pedig – Laura Glausernek köszönhetően – „fantasztikus” volt, miközben a támadásban is összeszedettebbek voltak, nem kapkodtak, így nem ment el annyi labda. „Összességében volt összeszedettebb a dolog” a második félidőben – jellemezte a második félidőt a balszélső.

A győri kézis lányok – közösségi oldaluk tanulsága szerint – a mérkőzést követően a Vörös teret is „bevették”. Fodor Csenge nagyon nagy élménynek nevezte a moszkvai városnézést, hiszen bár sokat utaznak külföldre, számos városban megfordulnak, de rendszerint csak a hoteleket és a kézis csarnokokat látják. Mínusz 10 fokban sétálgatni nem volt olyan kellemes, de a látvány feledtette velünk ezt – fűzte hozzá.

A teljes beszélgetés meghallgatható az InfoRádió Hetes című kézilabda-magazinjában.

Nyitókép: gyorietokc.hu