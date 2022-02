Ebbe a családba kerül Vancsa Zalán

Érdemes beleolvasni a 2013-ban alapított City Football Group anyagaiba, hogy kicsivel jobban megértsük a rendszert. Azt érdemes megállapítani kiindulásként, hogy a modern futballvilágban két hasonló, nagystílű klubkonglomerátum említhető: az egyik a City Group, a másik a Red Bull.

A City Football Group azt írja magáról: „a CFG futballhoz kapcsolódó vállalkozások tulajdonosa a világ nagyvárosaiban, beleértve a futballklubokat, akadémiákat, technikai támogatást és marketing cégeket. Ma a csoport három kontinensen üzemeltet klubokat többségi tulajdosként – a Premier League-ben szereplő Manchester City FC-t, az MLS-ben szereplő New York City Football Clubot és az A-ligában szereplő Melbourne City FC-t.

Ezeknek a kluboknak a férfi, női és ifjúsági csapatai mindegyike a City Football Academiesen edz, mindegyik létesítményt ugyanazok az elvek és filozófia alapján alakították ki, mint a manchesteri csoportközpontot. Ez volt az első City Football Academy. A csoport (CFG) befektetésekkel rendelkezik a japán Yokohama F. Marinosban, az uruguayi Montevideo City Torque-ban, a spanyol Gironában, a kínai Szecsuán Csiuniu ban, az indiai Mumbai Cityben, a belgiumi Lommel SK-ban és a francia Espérance Sportive Troyes Aube Champagne-ban (ESTAC). A bolíviai Club Bolivar 2021-ben első partnerklubjaként csatlakozott a City Football Group családhoz.

A CFG tulajdonosa az Abu Dhabi United Group (ADUG), 77 százalékban, a China Media Capital (CMC) konzorcium 13 százalékban és a Silver Lake 10 százalékban. 2015 decemberéig a City Football Group teljes egészében az ADUG tulajdonában volt, amely Manszúr bin Zayed Al Nahyan sejkhez tartozik.” A Szilícium-völgyben található Silver Lake technológiai befektetési cég lépett be eddigi utolsó tulajdonoként.

Egy másik forrás szerint az akkor még 4,8 milliárd dollárra becsült, nyolc klubból álló, mostanra jóval ötmilliárd dollár feletti értékű, tíz egyesületből álló City Football Group nem közönséges futballklub-tulajdonos, de ez azért van így, mert soha nem kívánta azzá válni a hagyományos értelemben.

Ezt Omar Berrada, a CFG operatív igazgatója fejtegette. Hozzátette: „Az innováció mindig is kulcsfontosságú eleme volt stratégiánknak, akár az üzleti modell szempontjából, akár a pályán.

A CFG nem egyenlő a Manchester Cityvel, noha kétségtelenül zászlóshajó. Óriási fejlődésen ment keresztül 2008 óta, amióta az Abu Dhabi United Group többségi tulajdonos lett. A Premier League címvédőjei továbbra is a CFG koronaékszere, de a szervezet kibővítette a portfólióját, a világ legnépesebb országaiban is terjeszkedve. Stratégiája kettős, Kínában, Indiában, az Egyesült Államokban, Ausztráliában, Japánban, Uruguayban és Spanyolországban fektetett be, majd Belgiumban is.

„Amikor City Football Groupként elindultunk, a három nagy piac, amelyre mindig is vágytunk, az Egyesült Államok, Kína és India volt” – mondta el Berrada.

Elemzők fontos mondatot írtak le ezzel kapcsolatban: „Ez egy olyan akvizíciós stratégia, amely nem páratlan a futball világában,

inkább az Észak-Amerikában jól ismert franchise-rendszerhez illeszkedik.”

A CFG immár egy olyan vállalkozás, amely több mint 2000 alkalmazottal és 1500 játékossal működik, szerte a világban.

A Lommel SK 2020 májusában – már a koronavírus-járvány kitörése után – került a CFG hálózatába. Ferran Soriano, a CFG spanyol vezérigazgatója a belga labdarúgásban kiemelkedő tehetséggondozást, valamint a Lommel „kultúráját, edzési lehetőségeit és a fiatalok fejlődési lehetőségeit emlegette a vásárlás okaként.

Harm Van Veldhoven, aki hosszú éveken át játékosa, majd edzője is volt a Lommelnek, úgy vélte akkor, hogy olyan kapcsolatról van szó, ami mind a két fél számára szakmailag és gazdaságilag is előnyös lehet.

„Miért a Lommel SK? A város is különleges, az eindhoveni repülőtér közel van. Továbbá jó a belga labdarúgás imázsa és alacsonyabbak a fizetések, mint Hollandiában. A CFG pénzügyi lehetőségeivel a jövő a Lommel számára is fényesnek tűnik" – mondta.

Nyilván nem állítható, hogy nagyon könnyű az átjárás egyik klubból a másikba, de az igen, hogy

a CFG kötelékébe tartozó játékosok mind szem előtt vannak, a „központ” figyeli őket.

A Lommel mostani keretében, négy rutinos, harminc fölötti belga játékoson kívül, szinte csak fiatalok vannak. A mezőnyjátékosok közül huszonegyen (!) huszonhárom évesek, vagy annál fiatalabbak. Tizenkét különböző ország játékosai a légiósok. akad köztük ausztrál, finn, cseh, brazil, perui, Costa Ricai, algériai is. Nagy lépés "Most a legfontosabb, hogy játékban maradjak. A családom és a klubom is mindenben támogatott, innentől már minden csak rajtam múlik" - nyilatkozta Vancsa a közmédiának. Kiemelte, fontos és nagy lépés ez a pályafutásában, és reméli, sokat tud majd fejlődni új együttesénél.

A magyar futballista múlt héten Manchesterben esett át az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon.

"Nagy motivációt jelent, hogy kint voltam Manchesterben és láthattam, hogyan mennek ott a mindennapok" - mondta a futballista, akinek nagy álma, hogy pályára léphessen a Manchester Cityben, de mint azt megjegyezte, azon kívül is rengeteg jó csapat van.

A transfermarkt.de hárommillió eurós vételárat tud Vancsa Zalánnal kapcsolatban, a fiatal magyar játékos nem csak a téli átigazolási időszak, hanem a klubtörténet legdrágább vétele is lett ezzel egyben, holtversenyben a nyáron vett brazil Arthur Salesszel.

Nyitókép: MTK