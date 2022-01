Itthon írna történelmet a férfi kézilabda-válogatott

Amikor 2019 júliusában kinevezték a magyar férfi kézilabda-válogatott új stábját, már elhangzott: a 2022-es, részben hazai rendezésű Európa-bajnokságra kell ütőképes együttest kialakítani. Az eddig eltelt két és fél év biztató eredményeket hozott, hiszen a 2020-es kontinenstornán is szerzett nagy skalpokat a csapat, a tavalyi világbajnokságról ötödikként tért haza, úgy, hogy a franciák elleni negyeddöntőben sokáig vezetett is, valamint megnyerte az Euro Kupát, legyőzve a horvátokat és a spanyolokat. Az igazi teszt majd csütörtöktől következik, két és fél év fejlődését lehet két és fél hét alatt megmutatni.

Ráadásul egy történelmi eseményen, hiszen először rendezhet Magyarország férfi Európa-bajnokságot, Szlovákiával együtt társházigazda. A tornára elkészült egy új sportcsarnok a Népligetben, a monumentális MVM Dome-ban 20 022 néző szurkolhat, és teremthet az ellenfeleknek pokoli hangulatot. Új aréna épült Szegeden, a debreceni csarnokot pedig felújították. Szlovákiában Pozsony és Kassa a házigazda.

A történelmi eseményen pedig történelmet írna a magyar válogatott. Az eddigi legjobb Európa-bajnoki szereplés egy hatodik hely 1998-ból – Nagy László, a magyar szövetség alelnöke, a stáb tagja szerint plusz motivációt adhat, hogy ezt felülmúlják most. A hivatalos célkitűzés a legjobb nyolcba kerülés, de a nem is titkolt vágy, hogy az utolsó hétvégén, vagyis az első hat helyért zajló meccseken is érdekelt legyen a válogatott. Sokan az éremszerzést sem tartják elképelhetetlennek, erről beszélt érdeklődésünkre a korábbi kiváló szélső, Iváncsik Gergő, míg a dán szakíró Rasmus Boysen ezüstérmesnek tippelte a mieinket.

Az esélyeket a koronavírus-járvány miatt nehéz megítélni, hiszen alig van olyan csapat, amelynek ne lett volna fertőzött játékosa a felkészülés alatt. A legjobban a franciákat, az északmacedónokat és a szerbeket érintette a Covid hatása, míg az a torna előtt egy nappal derült ki, hogy a lengyelek két játékosának a tesztje pozitív lett. Aki az Eb idején megfertőződik, annak legalább öt napot kell elszigeteltségben töltenie, és csak két negatív PCR-teszttel térhet vissza. A csapat 20 fős keretéből a meccsekre 16 játékos nevezhető, ha viszont sokan kidőlnek, a bő, 35 fős névsorban lévők szereplését is engedélyezheti az európai szövetség. A magyar válogatott Európa-bajnoki kerete: Kapusok: Borbély Ádám (Fejér-B.Á.L. Veszprém), Mikler Roland (Pick Szeged), Székely Márton (Eurofarm Peliszter, északmacedón)

Jobbszélsők: Bujdosó Bendegúz (Ferencváros), Rodríguez Álvarez Pedro (Balatonfüred)

Jobbátlövők: Ancsin Gábor (Grundfos Tatabánya), Ilics Zoran (Telekom Veszprém), Máthé Dominik (Elverum HB, norvég)

Irányítók: Győri Mátyás (Grundfos Tatabánya), Hanusz Egon (TVB Stuttgart, német), Lékai Máté (Telekom Veszprém)

Beállók: Bánhidi Bence (Pick Szeged), Rosta Miklós (Pick Szeged), Sipos Adrián (Telekom Veszprém), Topic Petar (Balatonfüred)

Balátlövők: Bodó Richárd (Pick Szeged), Nagy Bence (Ferencváros), Ligetvári Patrik (Telekom Veszprém), Szita Zoltán (Wisla Plock, lengyel) Balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüred), Sunajko Stefan (Grundfos Tatabánya)

A magyar válogatottból a felkészülés kezdetén Máthé Dominik tesztje lett pozitív, de néhány nap karantén után csatlakozhatott a társakhoz. Érdeklődésünkre már arról beszélt, hogy kezdi utolérni magát, de a csütörtöki rajtra készen fog állni. A másodedző, Chema Rodriguez sem tudott végig a keret mellett lenni, de addig is a távolból, online követte az edzéseket, és már ő is megérkezett.

Gulyás István szövetségi kapitány sérülés miatt két játékosra, Leiemter Csabára és Hornyák Péterre nem számíthat, de így is az utóbbi évek talán legerősebb, de mindenképpen legkiegyensúlyozottabb kerete készül az Eb-re. Hiszen a rutinos játékosok, így Mikler Roland és Lékai Máté továbbra is nagy erősségei az együttesnek, Bánhidi Bence már több világversenyen megmutatta, hogy a nemzetközi elitbe tartozik, a fialabbak közül Hanusz Egon fél éve a Bundesligában erősődik, Máthé Dominik és Szita Zoltán a tavalyi vb-n is húzóember volt, a védekezés pedig a Veszprémben is együtt játszó Sipos Adriánra és Ligetvári Patrikra épülhet. A csoportbeosztás: A csoport (Debrecen, Főnix Aréna): Szlovénia, Dánia, Észak-Macedónia, Montenegró

B csoport (Budapest, MVM Dome): Magyarország, Portugália, Izland, Hollandia

C csoport (Szeged, Pick Aréna): Horvátország, Szerbia, Franciaország, Ukrajna

D csoport (Pozsony, Ondrej Nepela Arena): Németország, Ausztria, Fehéroroszország, Lengyelország

E csoport (Pozsony, Ondrej Nepela Arena): Spanyolország, Svédország, Csehország, Bosznia-Hercegovina

F csoport (Kassa, Steel Arena): Norvégia, Szlovákia, Orosz csapat, Litvánia

A csapat egy felkészülési meccset tudott játszani, a fehéroroszok elleni találkozó a járvány áldozata lett, de Bahreint 36-30-ra sikerült legyőzni. Akkor az első félidőben döcögött a játék, a másodikkal viszont már elégedettek voltak a mieink.

Csütörtökön nehezebb feladat következik, a kellemetlen stílust képviselő Hollandia lesz az első ellenfél. A nyitótalálkozón át is kell esni a tűzkeresztségen, amit a hazai Eb és a 20 ezer néző jelent, bármennyire is tűntek nyugodtnak még szerdán is a játékosok. A keret ráadásul nem is edzett a helyszínen, csak élesben próbálja ki az MVM Dome-ot – az Eb előtti utolsó napon maradt a telki bázison az együttes, a gyakorlás mellett videózással is készült a riválisra. Máthé Dominik szerint az lesz legfontosabb, hogy az irányítók hatékony védekezésre és jó kapusteljesítményre alapozva szervezhessék a játékot. A hollandok legnagyobb sztárját, a PSG-ben játszó Luc Steinst kell főleg kikapcsolni a játékból, emellett gyors gólokat kell lőni – tette hozzá az átlövő. A múlt is a magyarok mellett szól, eddig egyszer sem kaptak ki Hollandiától. A csütörtöki program 1. forduló:

Spanyolország-Csehország 18.00

Szlovénia - Észak-Macedónia 18.00

Szerbia-Ukrajna 18.00

Orosz csapat-Litvánia 18.00

Svédország - Bosznia-Hercegovina 20.30

Norvégia-Szlovákia 20.30

Magyarország-Hollandia 20.30

Dánia-Montenegró 20.30

Horvátország-Franciaország 20.30

Vasárnap már nagyobb falat következik: a hét a hat elleni játékot előszeretettel alkalmazó, az olimpián is szerepelt Portugália, amely a legutóbbi Eb-n legyőzte a mieinket. Kedden aztán Izland ellen zárja a csoportkört a válogatott Budapesten.

A kiegyenlített négyesből az első kettő jut tovább a középdöntőbe. Ezen az ágon szerepel Dánia, Horvátország és Franciaország is. Szurkolói információk A szurkolók csak karszalaggal léphetnek be a csarnokokba az Európa-bajnokság magyarországi helyszínein. A budapesti, szegedi és debreceni mérkőzéseken az érvényes belépőjegy vagy bérlet mellett - a koronavírus-járvány miatt - a 12. életévüket betöltött személyeknek be kell mutatniuk a védettségi igazolványukat vagy a 72 órán belüli negatív PCR-tesztjüket, valamint a védettséget igazoló dokumentumon szereplő személyazonosító okmányukat (személyi igazolvány, útlevél). A 12 év alatti gyermekek a koronavírus elleni védettségét igazoló, 18. életévét betöltött személy felügyelete alatt vehetnek részt az eseményen.

Az orrot és a szájat elfedő maszk használata ugyancsak kötelező, csak az étkezés és italfogyasztás idejére lehet mellőzni.

Az arénába lépés előtt minden szurkoló karszalagot kap. A budapesti meccsekre érkezők ezt a budaörsi Tesco, a fóti Auchan, vagy pedig a Groupama Aréna parkolójában vehetik át. Debrecenben a Hódos Imre Sportcsarnok, Szegeden pedig a Tisza Center parkolójában lehet hozzájutni a karszalagokhoz.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt