Készen áll az Európa-bajnokságra a magyar kézilabda-válogatott

Jól sikerült a magyar férfi kézilabda-válogatott felkészülése az Európa-bajnokságra - mondta Nagy László, a magyar szövetség alelnöke, csapatvezető. A cél, hogy a legjobb nyolc közé jusson a csapat, de a nagy álom, hogy az utolsó hétvégén is versenyben legyen.

"Szeretnénk a kontinensviadalon a legjobb európai csapatok közé, a legjobb nyolc csapatba tartozni, de közös célunk és vágyunk, hogy szerepelhessen a csapat a Final Weekenden, azaz szeretnénk a torna végéig versenyben lenni a legjobb hat között. A felkészülésünk, a nehézségek ellenére, úgy vélem, jól sikerült. Nagy öröm számunkra egyrészt, hogy a csapat valamennyi játékosa és a stáb is egészséges, másrészt, hogy telt ház előtt kézilabdázhatunk majd az új budapesti kézilabda arénában. Reméljük, ebből a játékosok a pályán tudnak majd energiákat mozgósítani" - mondta.

Nagy László szerint fontos, hogy meccsről meccsre haladjanak.

"Legfőbb és legnagyobb ellenfelünk a nyitómérkőzésen Hollandia együttese, ezt követően pedig igyekszünk folyamatosan javuló teljesítményt mutatni.

Már a játékosok is érzik az esemény jelentőségét, súlyát, biztosan jó hangulat lesz, szerintem már mindenki nagyon várja a kezdést."

Gulyás István szövetségi kapitány szerint kemény ellenfelek várnak a mieinkre a csoportkörben.

"Mindhárom csoportellenfelünk jó erőt képvisel, és ez nem csak klisé. A hollandok minden nyomás nélkül érkeznek Budapestre, hogy megmutassák, ők is képesek hasonló utat bejárni, mint női válogatottjuk. A portugálokkal a legutóbbi Európa-bajnokságon találkoztunk utoljára, azt gondolom, jó okunk van rá, hogy az ott elszenvedett vereségért most esetlegesen revansot vegyünk. Izland nagyon érdekes, komplex kézilabdát játszik, az egyik legnehezebb csoportmérkőzésünk lehet az ellenük vívott harmadik találkozó. A csoportunk nagyon kiegyenlített, úgy gondolom, hogy nagyon éles, jó mérkőzéseket fogunk vívni – emelte ki a szakvezető.

Mikler Roland csapatkapitány sok világversenyen megfordult már, de ez a mostani Eb más lesz számára is.

"Már az egyiptomi világbajnokság lefújása után elkezdett ezen járni az agyam, de szerintem mindannyiunké a csapatban.

Ahogy mindig, ezen a tornán is nagyon fontos lesz a stabil védekezés és a jó kapusteljesítmény. Úgy érzem, minden rendben van ezen a két területen, a fiúkkal már sokat dolgoztunk így együtt, érezzük egymást, így ezzel kapcsolatban jók a megérzéseim. Természetesen minden kézilabdázó és szurkoló életében vannak emlékezetes mérkőzések, nekem a legmeghatározóbb – és szerintem rengeteg szurkolónak is – ebből a szempontból a 2012-es londoni olimpián játszott Izland elleni mérkőzésünk volt. Ezen a hazai Eb-n igyekszünk egy újabb maradandó élményt alkotni mindenkinek, a pályán nyújtott jó teljesítménnyel a szurkolókat is szeretnénk megörvendeztetni" - mondta a kapus.

A beálló Bánhidi Bence elmondta, hogy dereka helyrejött, és várja már a kezdést.

"Különleges lesz ez az Európa-bajnokság, mindannyiunk nevében mondhatom: nagyon örülünk, hogy megadatik nekünk ezen a hazai tornán, hogy az egész családunk, a barátaink mind a helyszínen szurkolhatnak nekünk. Kíváncsian várom, hogy húszezer ember mit fog tudni produkálni ebben a hatalmas új arénában. A szurkolóktól azt kérnénk, hogy mindenki torka szakadtából üvöltse végig a hatvan percet, ez lenne nekünk a legnagyobb segítség, a többit majd mi a pályán hozzátesszük" - fejtette ki.

A válogatott csütörtökön este Hollandia ellen játszik az MVM Dome-ban, majd vasárnap Portugália, kedden pedig Izland következik. Az első kettő jut tovább. Csoportbeosztás: A-csoport (Helyszín: Főnix Aréna, Debrecen): Szlovénia, Dánia, Észak-Macedónia, Montenegró

B-csoport (Helyszín: MVM Dome, Budapest): Portugália, Magyarország, Izland, Hollandia

C-csoport (Helyszín: PICK Aréna, Szeged): Horvátország, Szerbia, Franciaország, Ukrajna

D-csoport (Helyszín: Ondrej Nepela Aréna, Pozsony): Németország, Ausztria, Fehéroroszország, Lengyelország

E-csoport (Helyszín: Ondrej Nepela Aréna, Pozsony): Spanyolország, Svédország, Csehország, Bosznia-Hercegovina

F-csoport (Helyszín: Steel Aréna, Kassa): Norvégia, Oroszország, Szlovákia, Litvánia

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt