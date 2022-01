Balogh Zsolt: merhet nagyot álmodni a kéziválogatott az Eb-n

Balogh Zsolt nyártól a Ferencváros férfi kézilabdacsapatában folytatja pályafutását. A 32 éves jobbátlövő a Pick Szeged színeiben EHF Kupát, magyar bajnokságot és Magyar Kupát is nyert, a Bajnokok Ligájában 323 gólt szerzett, a magyar válogatottban pedig 67 mérkőzésen 212 alkalommal volt eredményes. A fővárosi együtteshez a Tatabányától érkezik majd.

Balogh Zsolta a kontraktust örömtelinek nevezte. Érdeklődésünkre úgy fogalmazott, a célja az volt, hogy ha a Tatabányánál nem lesz maradása, akkor hasonló szintű csapatnál folytathassa Magyarországon, és „ebbe a képbe a Fradi maximálisan beleillett”, és megnyerő volt számára az a koncepció, amit a klub felvázolt a jövőbeni terveivel kapcsolatban, ezért is esett rájuk a választása.

A válogatott esélyeit illetően – a csütörtökön kezdődő magyar–szlovák közös rendezésű Európa-bajnokságon – kiemelte: a csapat már a tavalyi világbajnokságon is bebizonyította, hogy akármilyen nívós, erős ellenfél ellen fel tudja venni a harcot, és győzelemre tudja vinni a mérkőzést, a hazai pálya előnye pedig még dobhat is egyet a „srácokon”, így merhetnek nagyot álmodni. Bár nagyon erős a sorsolás, a csoportból való továbbjutást kötelezőnek érzi, de azt sem tartja lehetetlennek, hogy a keresztjáték során, ahol már a legerősebb ellenfeleket kell majd legyőzni, lesz keresnivalója az együttesnek.

Reálisan a nyolcba várja a válogatottat, de sor kerülhet meglepetésre, ami viszont már elődöntőt jelenthet

– fűzte hozzá.

A csoportban sorrendben Hollandia, Portugália és Izland lesz a három ellenfele Magyarországnak. Balogh Zsolt ezzel kapcsolatban emlékeztetett, az Európa-bajnokságokra jellemző, hogy nem igazán vannak üres járatok, mint mondjuk a világbajnokságokon, ahová szerényebb kézilabda-kultúrával rendelkező országok is érkeznek más kontinensről, ezáltal vannak úgymond „pihenő mérkőzések”, amikor esetlegesen a második sor is képes egy nagyarányú győzelemre. Ezzel szemben a mostani Európa-bajnokságon minden mérkőzésen 110 százalékot kell nyújtani, hiszen nagyon erősek az ellenfelek – magyarázta. A csoportmérkőzéseket illetően Izlandot emelte ki, mint legnagyobb ellenfél, de szerint a stabil és taktikus portugálok ellen is „kellemetlen” lesz a mérkőzés, a hazai pálya előnye azonban felénk billentheti a mérleg nyelvét – ismételte meg. „Nem lesz könnyű dolga a srácoknak, de azt gondolom, hogy tovább lehet jutni első helyen a csoportból” – fogalmazott.

Balogh Zsolt végezetül arra is kitért, hogy ugyan meglehetősen régóta tart már a pandémiás időszak, továbbra sem lehet felkészülni minden, ezzel kapcsolatos eshetőségre, és a koronavírus bármikor átírhatja az elképzeléseket. Mi sem támasztja ezt jobban alá, hogy az Európa-bajnoki felkészülés során szinte majdnemhogy tízből kilenc mérkőzés elmaradt valamilyen covidos indok miatt – mutatott rá a korábbi válogatott, aki emiatt egyik válogatott játékosát sem irigyli. „Szerencsére a magyar fiúknál eddig minimális esetszám volt, legalábbis amiről én tudok, és remélem, hogy az Európa-bajnokság végéig – és utána is – egészségesek maradnak, és nem fogja hátráltatni őket ez a fránya Covid” – zárta szavait.

Nyitókép: MTI/Kovács Anikó