Alig bírt kikecmeregni a mononukleózisból a magyar olimpiai bajnoknő

Hosszú kihagyáson van túl, mononukleózisa miatt alig edzett az olimpia óta Bodonyi Dóra ötkarikás bajnok kajakos, a múlt héten állt újra munkába.

"Nehezen boldogultam az első edzéseken, a kajakozás nem ment túl jól. Rosszul éltem meg ezt, de most már mintha lenne valami.

Sokat híztam is Tokió óta, mert nem csináltam semmit, küzdelmes időszak ez az életemben"

– fogalmazott a szolnoki sportoló.

Azért a betegséggel terhelt, pihenési idejében sem csak ült, heti 4-5-ször tudott "mozogni", de a mononukleózis ahogy az átlagembert, úgy a sportolót is megviseli.

"Maga a rosszullét összesen másfél hétig tartott, akkor ágyban feküdtem. De gyorsan felépültem, az értékeim is egészen jók voltak. Azért meg kellett várni, hogy minden rendben legyen, és nagyon bosszantó volt, hogy önhibámon kívül nem tudtam részt venni a világbajnokságon" – ecsetelte Bodonyi Dóra.

A versenyeket azért megnézte és szurkolt is, és a pohár is félig tele van, hisz az olimpián ott lehetett és győzött is.

"Utána az első héten elég sok buliban részt vettem, az jó volt, eleinte azt is hittem, hogy a bulik miatt érzem fáradtabbnak magam, de aztán kiderült a betegségem. Rendezvényekre azóta is járok, és sokszor meg is ünnepeltek Tokió óta, ami jól is esik, de szokni kell. És nem azért vagyok sportoló, hogy megismerjenek, hanem mert sportoló szeretnék maradni" – tette hozzá.

Bodonyi Dóra az egy évvel elhalasztott tokiói olimpián a női kajaknégyes tagjaként szerzett aranyérmet az idén.

Nyitókép: A győztes Bodonyi Dóra (k), a második helyezett német Tabea Medert (b) és a harmadik helyezett fehérorosz Marina Litvincsuk (j) a női kajak egyesek 5000 méteres versenyének döntőjében a szegedi kajak-kenu világbajnokságon 2019. augusztus 25-én. MTI/Szigetváry Zsolt