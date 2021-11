Ezért kaphatta meg Messi újra az Aranylabdát

Messi korábban 2009-ben, 2010-ben, 2011-ben, 2012-ben, 2015-ben és 2019-ben kapta meg az Aranylabdát, kivétel nélkül a Barcelona futballistájaként. Ötször volt második (2008, 2013, 2014, 2016, 2017), egyszer pedig harmadik (2007) ugyancsak a katalán klub tagjaként. Húszéves kora óta mindössze egyszer, 2018-ban nem került az első három közé.

Az nyilvánvaló volt a mostani díjkiosztó előtt, hogy most is az első három között zár majd, sőt a spanyol sajtó lassan hetek óta különböző forrásokban hirdeti: ismét Messi kapja meg az Aranylabdát. Annak ellenére is, tehetjük hozzá, hogy bár szórja a gólpasszokat (a múlt héten, például, a PSG mindhárom bajnoki gólját ő készítette elő), egyelőre még nem játszik csúcsformában a klubváltás óta, korábbi gólképességét tekintetbe véve adós a gólokkal.

Bajlódott sérüléssel is, volt, hogy fájdalmakkal játszott, de tény: tizenegy eddigi bajnoki vagy nemzetközi kupamérkőzésén csupán négy gólt szerzett. Talán nem jelent túlzott bátorságot kijelenteni: eddigi párizsi formája alapján nem érdemelte volna meg az idei Aranylabdát.

Persze, ez a mondat felvethet egy újabb, alkalmasint soha meg nem válaszolt, a voksoló egyéni véleménye alapján megfelelhető kérdést: kit illet az Aranylabda? Az esztendő a trófeák alapján legsikeresebb játékosát? Az esztendő generálisan a legjobb formában futballozó játékosa? Avagy a legjobb képességű futballista?

Úgy tűnik, a voksolók az ítészek a harmadik szempontot mindenképpen fontosnak tartották, s az elsőből kiemeltek egy odaérthető faktort: az argentin válogatott sikerét az esztendő egyik legfontosabb, válogatottaknak kiírt tornáján, a Copa Américán. (A másik, hasonlóan fontos torna az Európa-bajnokság volt.)

Lionel Messi vitathatatlan a Barcelona legjobb futballistája volt a tavaszi szezonban, már akkor az volt az ember érzése, hogy ha ő nincsen, az a keret nélküle nem tartozik Európa hét-nyolc legerősebb klubja közé. Vele sem tudott elődöntőbe kerülni a BL-ben.

Természetesen tudjuk, hogy az Aranylabdát nem kizárólag az dönti el, ki hány gólt szerez, arra ott az Aranycipő, egyebek mellett. Mindazonáltal elég suta, hogy Lewandowski megkapta az év legjobb csatárának járó díjat, de Messi lett az év játékosa. Ő nem csatár? A lengyel egyébként 53 gólt szerzett a Bayern játékosaként eddig 2021-ben, ez rekord a topligákban. Ő hatvanhét percenként, Messi 109 percenként szerzett gólt idén a klubfutballban.

Eljuthattunk a végső következtetéshez: Lionel Messi annak köszönhete az Aranylabdát, hogy éppen olyan domináns szerepet játszott a Copa América megnyerésében, mint Diego Armando Maradona az argentinok 1986-os világbajnoki címében. Az Albiceleste a felnőtt, tehát nem korosztályos tornákon 1993 óta az első trófeáját nyerte meg. Messi ehhez gólkirályként, asszisztkirályként és a torna legjobb játékosaként járult hozzá.

S ezért lett aranylabdás – de azért azt se felejtsük el, hogy ő a Paris Saint-Germain történetének első aranylabdása, mindössze a második, aki valaha francia klub tagjaként megkapta a díjat. (Éppen harminc éve Jean-Pierre Papin nyert, az Olympique Marseille játékosaként.)

A 2021-es végeredmény (első tíz helyezett)

1. Lionel Messi 613 pont

2. Robert Lewandowski 580 pont

3. Jorginho 460 pont

4. Karim Benzema 239 pont

5. N'Golo Kanté 186 pont

6. Cristiano Ronaldo 178 pont

7. Mohamed Szalah 121 pont

8. Kevin de Bruyne 73 pont

9. Kylian Mbappé 58 pont

10. Gianluigi Donnarumma 36 pont

Nyitókép: MTI/AP/Christophe Ena