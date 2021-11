Vizsgálatok: vége lehet Sergio Agüero profi futballpályafutásának

A 33 éves támadó az Alavés elleni október 30-i mérkőzésén egy légipárbaj után maradt lent a földön, de úgy tűnt, nem ütközött senkivel, nem kapott ütést sem. Elsőre azt lehett hinni, hogy esetleg rosszul fogott talajt, és abba sérült bele, ám a találkozó után kiderült, más a helyzet.

Mellkasi fájdalmat érzett az egész első félidőben, ami miatt kardiológiai kivizsgálásra ment. Ennek eredményéről több, a Barcelonához köthető híroldal is arról számol be, hogy az eredmények alapján szinte biztos, hogy a Manchester Citytől nyáron érkezett csatárnak fel kell hagynia a profi futballal - írta az Origo.

The tests carried out on Sergio Agüero are very negative. The possibility that he may not play football again is present. [cat radio] pic.twitter.com/0Fq1czuyaE — barcacentre (@barcacentre) November 12, 2021