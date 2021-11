A San Marinó-iak húsz éve minden vb-selejtezőt elveszítenek

Sajnos nincsen már igazi tétje a találkozónak, ha nem ringatjuk magunkat olyan rózsaszín álomban, amelyben Andorra megtáltosodik és legyőzi a lengyeleket és az albánokat, a magyar csapatnak esetleges mai és varsói győzelme esetén sincsen reménye a második helyre.

A lebonyolítási rend szerint a csoportelsők jutnak el egyenesen Katarba, a másodikok pedig a Nemzetek Ligája-sorrend alapján további lehetőséget kapó két csapattal (az osztrákkal, illetve a csehvel vagy a walesivel) kiegészülve pótselejtezőt játszanak, összesen három helyért.

Marco Rossi válogatottja

a mai és a hétfői mérkőzéssel extra hosszú idényt zár le, amelyben tizenöt mérkőzést játszott-játszik.

Bármilyen sok gond is előzte meg az e heti felkészülést, bármilyen sokan is estek ki a keretből, a mostani feladat a legkönnyebb: San Marino válogatottja a története során 74 világbajnoki selejtezőt játszott eddig, s ezekből kettőn játszott döntetlent. A többit elveszítette. A mostanit is beleértve az elmúlt öt vb-selejtező-sorozatban minden mérkőzésén kikapott.

Ez egyben azt is jelenti, hogy a mostani keretében nem akad olyan futballista, aki szerepelt volna nem elveszített vb-selejtezőn.

Rossinak le kellett mondania Sallai Roland után Gulácsi Péterről, Bolla Bendegúzról, Kleinheisler Lászlóról, Sallói Dánielről és Willi Orbánról is. A kapitány korábban már jelezte, hogy sok játékosnak akar játéklehetőséget adni e két meccsen, s az erősebb tizenegy Varsóban kezd majd. Azt is hozzátette: Dibusz Dénes fog védeni, s Szalai Ádám lesz a középcsatár. Mellettük lehetőséget kapnak majd a fiatalok, a korábban kevesebb szerepet kapók.

„Remélem, az ő meghívásuk komoly ösztönzést jelent majd a fiatal labdarúgók számára, akik így még jobban odateszik majd magukat a klubcsapataikban, hiszen a futball, mint bármi más az életben, jövőcentrikus” – mondta a kapitány.

Franco Varrella, a San Marinó-iak olasz szövetségi kapitánya – egykoron Marco Rossi edzője is volt – udvariasan nyilatkozott a csütörtöki sajtótájékoztatón: „Olyan csapat ellen, mint a magyar, nem lehet túlzott elvárásokat megfogalmazni. A mi célunk, hogy a saját legjobbunkat nyújtsuk.

Már az is szép eredmény lenne, ha például tíz labdaszerzést fel tudnánk mutatni.”

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás