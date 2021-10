Maratoni kajak-kenu-vb: Kadler Viktor nem fukarkodik a dicsérő jelzőkkel

A gyorsasági kajak-kenu olimpiai és világbajnoki sikerei után Magyarország a maratoni világbajnokságon is nagy fölénnyel nyerte meg a nemzetek közötti pontversenyt.

Kadler Viktor szövetségi vezetőedző kérdésünkre elégedettségének adott hangot.

"Mindenki előtt le a kalappal, szépen küzdöttek, végigdolgozták az elmúlt időszakot, és ki kell emelni az edzők munkáját is, ők alkalmazkodtak ahhoz, hogy a tavalyi évben elmaradtak a nemzetközi versenyek, és át tudták úgy alakítani a felkészülést, hogy az idei évre ilyen csodálatos formába érkeztek a versenyzők."

A verseny kvalifikáció is volt a Világjátékokra, ahová így minden lehetséges kvótát megszereztek a magyarok.

Kiszli Vandát és Adolf Balázst külön is kiemelte a versenyzők közül.

"Mindketten diadalmaskodtak az egyéni számukban úgy, hogy Balázs előtte még a síkvízi vb-n is győzött, illetve olimpiai számban is dobogóra tudott állni. Vanda pedig most felkerült az örökös bajnokaink sorába, hiszen ötödik és hatodik aranyérmét szerezte meg."

A magyar csapat – mint elmondta még – rendre első helyen végez a hasonló versenyek éremtáblázatán, de most különösen nagy volt a fölény, ami különösen annak fényében értékes Kadler Viktor szerint, hogy "mindenki Magyarországot akarja legyőzni, megszorongatni".

