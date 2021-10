Döntött jövőjéről a Győr kulcsembere

Stine Oftedal szerződést meghosszabbított a Győri Audi ETO KC kézilabdacsapatánál.

A klub tájékoztatása szerint a világ legjobb játékosának is megválasztott norvég irányítóval egy plusz egy éves szerződést írtak alá.

Bartha Csaba klubelnök kiemelte: a szerződéshosszabbításról szóló tárgyalások gyorsan lezajlottak, és mivel az érintett felek akarata az első pillanattól kezdve egyezett, a közös folytatást illetően könnyen megegyezésre jutottak.

Oftedal 2017 nyarán csatlakozott a klubhoz, amelyben 167 mérkőzésen 745 gólt szerzett. Amióta az irányító a győriek alkalmazásában áll, a 2018/2019-es Bajnokok Ligája-szezonban az All Star-csapatba választották, 2019-ben ő lett a világ legjobb játékosa, majd a 2020-as női kézilabda Európa-bajnokságon is bekerült az All Star-csapatba.

A győriekkel eddig két BL-trófeát, két magyar bajnoki címet és három Magyar Kupa-elsőséget ünnepelhetett.

