Olasz Anna aranyérmes, Rasovszky Kristóf negyedik a világkupán

Olasz Anna aranyérmet nyert szombaton a FINA nyíltvízi úszó világkupa-sorozatának macedóniai állomásán, az Ohrid-tóban rendezett 10km-es viadalon.

A magyar szövetség tájékoztatása szerint a tokiói olimpián negyedik versenyző hét év után nyert újra vk-viadalt, a férfiaknál az ötkarikás ezüstérmes Rasovszky Kristóf ezúttal negyedikként ért célba.

Olasz - aki legutóbb 2014-ben Hongkongban nyert hasonló eseményen - pazar versenyzéssel, a táv második felén végig vezetve diadalmaskodott.

"Mi, lányok ugye később indultunk, és a verseny vége felé egész tengeri körülmények között kellett úsznunk, annyira felerősödtek a hullámok. Ezt azért mondom, mert mióta hazajöttem az olimpiáról, csak napi egyet edzek - jó, akkor azért nyolc-tíz kilométert úszom, azaz nem lazsálok -, és Gellért Gábor szerint kifejezetten jól mentem, azaz nagy formakopás nem volt, szóval ő ezek alapján azt mondta, ugyanolyan bátran versenyezzek, mint az egész szezonban" - mondta Olasz Anna.

Hozzátette, a végén a nagy hullámoktól és attól sem ijedt meg, hogy szinte végig elől úszott: "Aztán azt mondtam magamnak, mégiscsak én vagyok az olimpiai negyedik, ezek a lányok ki sem jutottak Tokióba, azaz pánikra semmi ok. És tényleg én bírtam a legtovább. Talán az egész annak tudható be, hogy így erre az évre megjött az önbizalmam, és ez látszik az eredményeken is".

