F1-szakértő: az „ezüst nyilas” oldalon kell, hogy vakargassák a fejüket

A Racingline.hu főszerkesztője nagyon fontos futamnak értékelte a Francia Nagydíjat, valamint Max Verstappen győzelmét is az egész év tekintetében, különösen, hogy a Red Bull elöljárói, köztük Christian Horner és Helmut Marko is úgy nyilatkoztak, hogy a Circuit Paul Ricard az Mercedes-pálya. Ehhez képest a Red Bull tudta tartani a tempót, és – még ha kis túlzással centiken is múlt, és egy elképesztő stratégiai bravúron – összejött nekik – tette hozzá Vámosi Péter, aki szerint a vasárnapi futamon tényleg volt minden, és a francia pálya 2018-as visszatérése óta most először bármit mondhatunk, csak azt nem, hogy unalmas lett volna.

A szakember egyetértett, bár a rajt utáni kanyarban a holland pilóta lesodródott, így Lewis Hamilton állhatott az élre, a kerékcserék a Red Bullnak jöttek ki jobban. Bevállalva pedig egy második kiállást, a futam végén gumielőnyből támadhatott Verstappen, így simán megelőzte brit riválisát. A holland győzelméből azonban a pszichológiai tényező sem elhanyagolható, tette hozzá Vámosi Péter, utalva arra, hogy maga Verstappen is elismerte a verseny utáni interjúban, hogy hibázott, azonban fel tudott belőle állni, amihez nyilván kellett egy jó stratégia, illetve, hogy csapattársa, Sergio Pérez elengedje.

„De alapvetően a pályán verte meg Lewis Hamiltont, és emiatt most az »ezüst nyilas« oldalon kell, hogy vakargassák a fejüket Toto Wolffék.”

Vagyis kiderült, hogy nemcsak a „girbegurba” utcai pályákon jó a Honda-motor, ami mindenképp biztató a szezon hátralévő részére – tette hozzá.

Az, hogy a történtek miatt Lewis Hamilton képes látványosan nyugodt maradni, legalábbis a publikum felé, vélhetően sokéves tapasztalatának köszönhető, illetve annak, hogy már hétszeres világbajnok, jegyezte meg Vámosi Péter, aki szerint egyébként mindkét bajnokaspiráns meglepően higgadtan kezeli a versenyeket.

„Pedig gyanítom, vannak olyan rajongók, akik titkon arra vágynak, hogy ők ketten menjenek össze, mert olyan még nem volt”

– tette hozzá tréfálkozva.

