Buzogánnyal "törte be" az olimpia kapuját Pigniczki Fanni

Lehengerlő teljesítményt nyújtott Pigniczki Fanni a ritmikus gimnasztikázók várnai Európa-bajnokságán az egyéni összetett döntőben, ahol 10. helyezésével megszerezte az olimpiai kvótát, ezzel 21 év után ismét lesz magyar ritmikus gimnasztikázó az ötkarikás játékokon - 2000-ben Fráter Viktóriának sikerült ugyanez utoljára.

"Várnában a kvalifikációk során

úgy terveztük, hogy kipróbáljuk, milyen a versenyzés, hogy érzem magam, milyen a szőnyeg,

aztán nyugodtan visszanézem a gyakorlataimat. Hát nagyon jól sikerültek, ezzel bekerültem a legjobb 24 közé, ahonnan meg lehetett szerezni a kvalifikációt az olimpiára. Szombaton az all-around döntőben nagyon jó gyakorlatokat mutattam be, a korábbiaknál jobbakat is, és mivel első helyen végeztem azok között, akiknek még nem volt kvótájuk, ezért az utolsó kvótát megszereztem" - foglalta össze az InfoRádióban az MTK 21 éves sportolója, akinek gyerekkori álma vált valóra a múlt héten.

Hogy mennyire volt nehéz kétszer is bizonyítani, jól szerepelni, arról azt mondta, először kicsit félt ettől, mert még nem volt ilyen versenyen, és a második nap után nem volt túl sok ideje pihenni, mert szombaton a reggeli csoportba osztották be, de ezen végül felül tudott kerekedni.

"Megható az az érzés, hogy a befektetett munkánk edzőimmel megtérült" - ecsetelte Pigniczki Fanni.

Labda, szalag, karika, buzogány - de melyik a kedvenc?

"Várnában a legjobban a szalagtól féltem, a selejtezőben rontottam is. A döntőben ráadásul a szalaggal kezdtem, ezért félve mentem fel a szőnyegre egy kicsit, hogy mi lesz most. Szerencsére ezt sikerült leküzdenem, és életem legjobb szalaggyakorlatát mutattam be. Ezek után a karikagyakorlat következett, amiben volt bizonytalanság, de úrrá lettem rajta, és életem legmagasabb pontszámát kaptam. A labdagyakorlatom jobban sikerült, a buzogány még jobban. Nem mondanám, hogy van kedvenc szerem,

ebben a szezonban buzogánnyal voltam a legjobb, azzal sikerült bekerülnöm életem első világkupadöntőjébe is"

– fejtegette a sportoló.

Nyitókép: MTI/EPA/Taccjana Zenkovics